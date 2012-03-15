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İsrail'den "Türkiye’ye gitmeyin!" uyarısı

İsrail “Birkaç gün içinde Türkiye’deki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırı yapılacağı istihbaratı aldığını” açıkladı.

15 Mart 2012 07:56

T24- İsrail “Birkaç gün içinde Türkiye’deki İsrail ve Yahudi eflerine saldırı yapılacağı istihbaratı aldığını” açıkladı. Vatandaşlarına “Bu ülkeye gitmeyin” uyarısı yaptıT. Y. U,an'ın h0aberine göre,

İsrail Terörle Mücadele Dairesi, İsraillilere önümüzdeki günlerde Türkiye’ye gitmeme uyarısı yaptı. Uyarıda, “İsrail istihbarat birimleri, teröristlerin önümüzdeki günlerde Türkiye’de bulunan İsrail ve Yahudi hedeflerine yönelik saldırılar düzenleyeceğine dair bilgi aldı” denildi. Vatandaşlarından mecbur kalmadıkça Türkiye’ye gitmemelerini isteyen İsrail yönetimi, Türkiye’de bulunan vatandaşlarına da “ çok dikkatli olmalarını tavsiye etti.

Mossad uyarmıştı

 
Yediot Ahranot gazetesine konuşan bir güvenlik yetkilisi “Tehdit İran tarafından kaynaklanıyor. Zaten bu ülke dünyanın birçok yerinde İsraillileri hedef alıyor” dedi. Geçen hafta da Türk basınında, İsrailli yetkililerin, Ankara’daki muhataplarını İran’ın Türkiye’de görev yapan İsrailli diplomatlara saldırılar düzenleyeceği konusunda uyardığı haberleri yer almıştı. Haberlerde, Mossad’ın Milli İstihbarat Teşkilatı’na bir mektup göndererek İran Devrim Muhafızları bünyesindeki Kudüs Tugayları’nın Türkiye’de saldırı planladığını ve bu amaçla 4 kişinin Türkiye’ye giriş yaptığını aktardığı ifade edilmişti. MİT haberlerle ilgilibir açıklama yapmadı.
 
Geçen ay da İsrail’in Hindistan’daki büyükelçiliğine bir terör saldırısı düzenlenmişti. Bir diplomatın eşi, aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaralanmıştı. Aynı gün İsrail’in Gürcistan Büyükelçiliği’nde görevli bir diplomatın aracında da patlayıcı madde tespit edilmişti. İki gün sonra da Tayland’daki İsrail elçiliğine bombalı eylem girişimi başarısız olmuştu.

 

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