İsrail'den Türkiye'ye doğalgaz resti

T24

Rumlarla dört anlaşma imzalandı



Peres'den hodri meydan



'Uluslararası hukuka saygı duyulmalı'



İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, temaslarda bulunmak üzere dün gece Kıbrıs Rum kesimine gitti.Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la görüşmesinin ardından açıklama yapan Peres, İsrail ve Rum tarafının doğalgazı kimsenin elinden almadığını, başkalarının da doğalgazı kendi ellerine almasını kabul etmediklerini ifade ederek, doğalgazın siyasi çıkarlar uğruna baskı unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti.İsrail ile Rum kesimi arasında, araştırma, kalkınma, yenilenebilir enerji kaynakları, arkeoloji ve telekomünikasyon konularında dört anlaşma imzalandı.Rum radyosunun haberine göre, Peres, görüşme ve anlaşmanın ardından yaptığı açıklamalarda, Kıbrıs Rum kesimi ve İsrail'in doğalgaz konusunu uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde ele alacaklarını belirterek, İsrail ve Rum tarafının doğalgazı kimsenin elinden almadığını, başkalarının da bu doğalgazı kendi ellerine almasını kabul etmediklerini ifade etti.Doğalgazı, ortak yarar sağlama yönünde kullanacaklarını kaydeden Peres, iki ülkenin ''münhasır ekonomik bölgesi''ndeki doğalgaz yataklarında tasarruf hakkının Rum tarafı ve İsrail'de olduğunu savunarak, Rum radyosunun ifadesiyle ''hodri meydan'' dedi.Müşterek ekonomik çıkarın, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesine katkıda bulunabileceğini belirterek, İsrail ve Rum tarafının doğalgaz yataklarını uluslararası hukuka saygı temelinde faydalı ve barışçı şekilde kullanmaları gerektiğini söyledi. Peres, bulunacak doğalgaz yataklarının tüm bölge halklarının yararına olacak bir sıçrama tahtası olması gerektiğini kaydetti.Peres, doğalgazın siyasi çıkarlar uğruna baskı unsuru olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etti. Rum tarafı ile İsrail ilişkilerindeki ilerlemenin ''fevkalade büyük'' olduğunu dile getiren Peres, iki taraf arasındaki ilişkilerin askeri güç temelinde değil barışçı zeminde olduğunu belirtti.Rum tarafının petrol ve doğalgaz girişimlerine yönelik Türkiye'nin tavrıyla ilgili bir soru üzerine Peres, ''devletlerarası ilişkilerin uluslararası hukuk temelinde yer aldığını ve her devletin uluslararası hukuka saygılı olması gerektiğini'' ifade etti. Peres, ''İsrail ne kimseyi tehdit edecek, ne de kimseden tehdit kabul edecek'' dedi.İsrail Cumhurbaşkanı Peres, temasları kapsamında, Rum Başpiskopos 2. Hrisostomos ve Rum meclis başkanı Yannakis Omiro ve ana muhalefet Demokratik Seferberlik Partisi (DİSİ) Başkanı Nikos Anastasiades ile de görüşecek.Peres'e ziyaretinde, İsrail resmi heyetinin yanı sıra İsrail doğalgaz şirketi olan ve Rum tarafı adına sondaj çalışması yapan Noble şirketi ile anlaşması olan Delek şirketinin üst düzey yöneticileri de eşlik ediyor.İlk kez, bir İsrail Cumhurbaşkanı Rum tarafını ziyaret ediyor. Rum yönetimi, Peres'in ziyaretine büyük önem veriyor.Peres'in ziyaretinin, Kıbrıs konusunda New York'da yapılan üçlü görüşmeyi Rum tarafında gölgede bırakması bekleniyor.