İsrail'den Türkiye'ye davet ayıbı

Şarm El Şeyh'teki Gazze Zirvesi'nden sonra, İsrail Başbakanı Ehud Olmert, zirveye katılan Avrupalı liderleri İsrail'e akşam yemeğine davet etti fakat davetliler listesinde Cumhurbaşkanı Gül'ün ismi yer almadı.



AFP ajansının diplomatik bir kaynağa dayandırarak verdiği haberine göre Olmert'in 19.30'da bazı Avrupalı liderlerine vereceği akşam yemeğine İngiltere Başbakanı Gordon Brown, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ve Çek Başbakan Mirek Topolanek davet edildiler. Şarm El Şeyh'deki toplantıya katılmasına rağmen Cumhurbaşkanı Gül'ün ismi bu listede yer almadı.



Gül: Barış kalıcı olmalı



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail ile Filistin arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması gerektiğini, aksi takdirde olayların her 2 senede bir tekrarlandığını söyledi. Mısır’ın Şarm El Şeyh kentindeki Maritim plazada bugün gerçekleştirilen çok uluslu Gazze zirvesine katılan Abdullah Gül, zirve sonrası basına yaptığı açıklamada, “Ateşkesin her iki tarafta da ilan edilmesi ve bunu her iki tarafın da kabul etmesi önemlidir. Bu noktaya gelmekte Mısır’ın çok büyük katkıları vardır” dedi.



Türkiye, Almanya, İspanya, İtalya ve Ürdün liderlerini İsrail'in Gazze saldırılarını görüşmek üzere Fransa ve Mısır'ın eşbaşkanlığında bir araya getiren zirvede, Türkiye’nin de katkılarına dikkat çeken Gül, “Bizim de Kahire, Şam ve Tel Aviv arasında diplomasi yaparak ateşkese katkılarımız olmuştur. Bu ateşkesin devamlı olabilmesi için İsrail askerlerinin en kısa sürede ablukayı kaldırması gerekmektedir. Bütün bunlar kısa vadelidir. Filistinlilerin mutlaka uzlaşması gerekir. Sayın başkan Abbas’ın öncülüğünde bu işin olacağına inanıyoruz. Türkiye olarak, bütün Avrupa ülkeleri olarak herkesin bunu güçlü bir şekilde destekleyeceğinden eminiz. Eğer kalıcı bir barış sağlanamazsa her 2 senede bir bu acılar tekrarlamaktadır. Onun için kalıcı olması şarttır, bunun için de Filistin ve İsrail’in yan yana yaşayabileceği bir ortamın muhakkak sağlanması gerekir. Bu geriye bırakılacak, göz ardı edilecek bir problem değildir. Dünyadaki birçok problemin altında bu konu vardır. Bu yönde hep beraber bu konuya birinci öncelik vererek çalışmalıyız. Bu ateşkese katkısı olan herkese tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.