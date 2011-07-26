-İSRAİL'DEN TÜRKİYE İÇİN GÜVENCE ALDIM WASHINGTON (A.A) - 26.07.2011 - ABD Genelkurmay Başkanı Oramiral Michael Mullen, geçen hafta İsrail'i ziyareti sırasında İsrailli liderlerden, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için çalışmakta olduklarına dair güvence aldığını söyledi. Mullen, Washington'da Dış Basın Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, terör örgütü PKK ile mücadelede Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğine dair bir soru üzerine, bu konuda Türk hükümetiyle aralarında çok uzun süredir devam eden bir dizi destek mekanizması bulunduğunu ve bu desteğin devam ettiğini belirtti. PKK ile mücadelede işbirliğinin, Türk hükümetiyle olduğu gibi Türk ordusuyla da sürekli olarak ele aldıkları bir konu olduğunu ifade eden Mullen, bir başka soru üzerine, Türkiye ve ABD'nin bölgeyi ilgilendiren birçok konuda temas ve işbirliği halinde olduğunu ifade etti. Mullen, bu konulardan birinin Afganistan olduğuna değinerek, Türkiye'nin Afganistan konusunda önemli katkılarda bulunduğuna dikkati çekti. Irak'ın geleceği konusunda da iki ülke arasında köklü bir işbirliğinin varlığına işaret eden Mullen, Türkiye'nin, bölge ülkesi olarak Irak konusuyla yakından ilgilendiğini söyledi. Mullen, bölgesel istikrarı ilgilendiren daha geniş çaptaki konularda da Türk hükümetiyle, gerek NATO üzerinden gerekse de ikili bazda her zaman birçok şekilde temas halinde olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin, NATO'nin önemli bir üyesi olduğunu hatırlattı. Türkiye ve ABD'nin ''uzun zamandır müttefik ve iyi dost'' olduğunu vurgulayan Mullen, ''Bu ilişkilerden tatminkarım. Önemli bir ilişki. Ve bu ilişkileri, içinde bulunduğumuz zorluklarla dolu ortamda, sadece şimdi değil, gelecekte de sürdürülebilir kılmalıyız'' diye konuştu. Mullen, bir gazetecinin, ''Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin normale dönmemesi halinde, bunun bölgeye ne gibi stratejik etkilerinin olabileceği'' sorusu üzerine, geçen hafta Afganistan ziyaretinden dönüşünde İsrail'e de uğradığını anlatarak, ''İsrailli liderler tarafından, Türkiye ile ilişkileri güçlendirmek için çalışmakta olduklarına dair kendisine güvence verildiğini'' söyledi. Mullen, Türkiye-İsrail, ABD-Türkiye ve ABD-İsrail ilişkilerinin bölge açısından kritik önemde olduğunu belirtti. Mullen, İsrail'e düzenlediği kısa ziyaretten, bu zorlu konuların üstesinden gelmek için çalışmayı ve bu ilişkiyi güçlendirmeyi hedefledikleri yönünde izlenim edindiğini aktararak, ''Çünkü bu bölge çok kritik önemde. Ve tarihsel olarak Türkiye-İsrail ilişkileri de çok önemli'' dedi.