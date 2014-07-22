İsrail'den Türk mallarına boykot

İsrail'in Gazze'ye gerçekleştirdiği kara operasyonunun ardından Türkiye'deki boykot çağrılarına İsrail'deki süparmarketler de Türkiye'nin Filistin'e desteği üzerine Türk mallarını satmayacaklarını duyurarak yanıt verdi.

Radikalde yer alan haberde İsrailli süpermarket zincirleri Rami Levi ve Blue Square, Türk mallarına boykot uygulamaya başladı. Raflarındaki Türk mallarını kaldıran süpermarketlerin gerekçesi ise Türkiye ’nin İsrail ’i ağır bir dille eleştirmesi.



İsrailli Channel 10’in haberine göre, boykotun süpermarketlere zararı 93 milyon dolara varabilir. İsrail’in en büyük süpermarketlerinden Super Sol’un da boykota katılması beklenirken, Türk mallarının diğer ürünlerden daha ucuz olduğu biliniyor.