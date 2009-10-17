İsrail'den Türk kahvesine ambargo!

Şirketin pazarlama direktörü Meirav Crystal, 'Bu kültürel bir boykot ve bir vatanseverlik göstergesi. Biz de tıpkı diğer İsrailliler gibi askerlerimizi küçük çocukları öldürürken gösteren mide bulandırıcı film karşısında dehşete düştük' dedi. Şirket yetkilileri, iki ülke arasındaki sorunlar çözülene dek Türk kahvesi satmamayı sürdüreceklerini belirterek, müşterilerinden de aynı duyarlılığı göstermelerini istedi. Zincire bağlı dükkanlar camlarına 'İstanbul kahvesini satmayacaklarına' dair ibareler yapıştırıp Türk bayrağının üzerine çarpı attılar.