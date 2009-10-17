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Dünya

İsrail'den Türk kahvesine ambargo!

'Ayrılık' dizisi krizinin patlak vermesinin ardından İsrail'de Türkiye karşıtı eylemler başladı.

17 Ekim 2009 03:00

'Ayrılık' dizisi krizinin patlak vermesinin ardından İsrail'in en büyük kahve  zinciri olan Ilan, müşterilerine Türk kahvesi satmayı durdurdu.





Şirketin pazarlama direktörü Meirav Crystal, 'Bu kültürel bir boykot ve bir vatanseverlik göstergesi. Biz de tıpkı diğer İsrailliler gibi askerlerimizi küçük çocukları öldürürken gösteren mide bulandırıcı film karşısında dehşete düştük' dedi. Şirket yetkilileri, iki ülke arasındaki sorunlar çözülene dek Türk kahvesi satmamayı sürdüreceklerini belirterek, müşterilerinden de aynı duyarlılığı göstermelerini istedi. Zincire bağlı dükkanlar camlarına 'İstanbul kahvesini satmayacaklarına' dair ibareler yapıştırıp Türk bayrağının üzerine çarpı attılar.

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