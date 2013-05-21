İsrail'den Türk firmasının işçilerine giriş engeli

İsrail'de inşaat alanında faaliyet gösteren Yılmazlar Holding'in Türk işçi ve mühendislerinin, yaklaşık bir aydır İsrail'e girişlerine izin verilmediği bildirildi.

Yılmazlar Holding'ten yapılan yazılı açıklamada, "İsrail İçişleri Bakanlığı 23 Nisan'da aldığı kararla, İsrail'de faaliyet gösteren en büyük Türk şirketi Yılmazlar Holding bünyesinde 10 yıldır istihdam edilen mühendis ve işçi girişlerini durdurmuş, şirketimizin 1200 Türk çalışanı mağdur olmuştur" denildi.

Dışişleri gerekli uyarıları yapmış

Açıklamada konuyla ilgili Türk hükümetinin Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişim başlatarak İsrail'e gerekli uyarıları yaptığı ancak İsrail tarafından durumun düzeltilmesi yönünde hiçbir adım atılmadığı kaydedildi.

Netanyahu haberdar edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da konuyla ilgili haberdar edildiğinin vurgulandığı açıklamada, giriş engeli dolayısıyla ekonomik zararın büyük olduğu, girişlerin gerçekleşmemesi durumunda zararın daha da artacağı ifade edildi.