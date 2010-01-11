İsrail'den Türk Büyükelçi'ye aşağılama

T24

İsrail'deki Kadima Partisi Milletvekili Majalli Whbee, Ayalon'un Türk elçiye ağır sözler sarfetmesini gereksiz olarak nitelendirerek, "Diplomat Ayalon, politikacı Ayalon'un yaptıklarını derhal telafi etmeli ve Türk Büyükelçi'den özür dilemelidir. Ayrıca partisinin gündemiyle, Dışişleri yetkilisi olarak gündemini birbirine karıştırmayacağına söz vermelidir" dedi.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesi, Ayalon'un Türk büyükelçi ile görüşmesinin ağırlığını artırmak için Channel 2 ve Channel 10 televizyonlarını davet ettiğini ve görüşmeyi kaydeden kameramanlara emir yağdırdığını duyurdu.



Gazete, “Rahatsız olduğu görülen büyükelçi alçak bir sedire oturtulmuştu. Karşısındaki üç ciddi suratlı İsrailli ise yüksek sandalyelerde oturuyorlardı. İşte Lieberman'ın milli gururu kurtarma talimatları böyle yerine getirildi" diye yazdı.



Haaretz ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Kurtlar Vadisi" dizisinden dolayı Ankara'nın uyarılmasını istediğini, ancak Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile yardımcısı Ayalon'un tepkiyi daha da ağırlaştırma kararı aldıklarını yazdı.



Başbakan Netanyahu'nun da anti-Semitik ve İsrail karşıtı propagandalara sert karşılık verilmesi gerektiğine inandığını ifade eden Haaretz gazetesi, “Ancak Başbakan'ın, Türk büyükelçinin medya önünde böylesine aşağılanmasını beklediği şüpheli" ifadelerine yer verdi.



İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon, Büyükelçi Çelikkol'a diziden duydukları rahatsızlığı ve üzüntüyü iletti. İsrail'i rahatsız eden bölümde, Mossad bir Türk çocuğunu kaçırarak İsrail Büyükelçiliği'ne götürüyor, bunun üzerine büyükelçiliğe düzenlenen baskında bir diplomat öldürülüyordu.







Türkiye - İsrail ilişkileri yeni bir krizin eşiğine geldi



İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile ilgili son zamanlardaki en sert açıklamasının ardından yeni bir krizin eşiğine gelindi.



Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kamuoyu önündeki sert eleştirilerinin ikili ilişkilere zarar verebileceği, İsrail devletine ve İsrail ordusuna en son ahlak dersi verecek olanların son Türkler olduğu ifadesine yer verildi.



İsrail'in Türkiye'ye saygı göstermede dikkatli davrandığı belirtilen açıklamada, ilişkilerin devamından yana olunduğu ancak karşılık beklendiği vurgulandı.



Küstahça azarlama



Ayrıca açıklamada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'in Gazze'ye düzenlediği ve 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiği saldırıyla ilgili eleştirileri için ‘küstahça azarlama’ nitelemesinde bulunuldu.







