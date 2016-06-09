İsrail'den teröre misilleme tehdidi



Çarşamba akşamı Tel Aviv'de düzenlenen silahlı saldırıda dört kişi öldü, altı kişi yaralandı. Polisten alınan bilgiye göre iki Filistinli, Savunma Bakanlığı yakınlarındaki bar ve lokantalarda oturanların üzerine ateş açtı. Faillerin Batı Şeria'da yaşayan kuzenler olduğu açıklandı. Saldırganlardan biri sağ yakalandı, polis ateşiyle ağır şekilde yaralanan diğer saldırgan ise hastaneye kaldırıldı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu silahlı saldırıyla ilgili açıklamasında teröristlere karşı ‘ofansif ve önleyici' adımlar atılacağını duyurdu. Netanyahu bu tür saldırıların tekerrür etmemesi için bütün kolluk kuvvetlerinin kararlı adımlar atacağını söyledi. İsrail güvenlik kabinesinin alınacak önlemleri görüşmek üzere toplanacağı açıklandı.

Hamas: Saldırılar sürecek

Gazze Şeridi'nde kontrolü elinde bulunduran Hamas, saldırganları kutlayarak Ramazan ayı içinde yeni saldırılar düzenleneceğini duyurdu. Saldırının, sertlik yanlısı Avigdor Lieberman'ın savunma bakanlığına atanmasıyla ilgili olabileceği belirtiliyor. Liebarman Filistinlilere karşı sert önlemlere başvurulmasını talep etmekte ve Başbakan Netanyahu'nun güvenlik politikasını yeterli bulmadığını söylemekteydi.

Saldırıdan hemen sonra faillerin Batı Şeria'nın güneyindeki yerleşim yeri İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan saldırıyı kınama açıklamasında, ‘masum sivilleri hedef alan menfur saldırılara hiçbir zaman mazeret gösterilemeyeceği' belirtildi.