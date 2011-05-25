İsrail'den 'tavizsiz' barış istemi

T24- ABD Kongresi'nde konuşan İsrail Başbakanı Netanyahu, barış için topraklarında taviz vermeye hazır olduklarını ancak 1967 sınırlarını dikkate almayacaklarını söyledi.



İsrail Başbakanı'nın 6 Gün Savaşları sonucu değişen "1967 öncesi sınırlarının kabul edilemez olduğunu" dile getirmesi Filistin'de "savaş ilanıdır" yansıması buldu. "Savaşın Filistinlilerin bir Yahudi devletin varlığını kabul etmemesinden kaynaklandığını" savunan Netanyahu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a halkının karşısına çıkıp "bir Yahudi devletini kabul ettiğini" söylemesi gerektiğini ve bu 6 kelimeyle tarihi değiştirebileceğini ileri sürdü.







Netanyahu bir izleyici tarafından protesto edilirken, Kongre üyeleri ayakta alkış tutarak protestocunun sesini bastırdı. Gösterici polisler tarafından salondan çıkarılırken Netanyahu, İran gibi "diktatör parlamentolarda böylesine bir protesto yapılamayacağını, bunun ancak ABD gibi gerçek demokrasilerde olabildiğini" söyledi.









İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Kongresi Genel Kurulu'nda milletvekillerine seslendi.

Konuşması ABD'li milletvekillerince sık sık ayakta alkışlanan Netanyahu, anayurt topraklarından tavizler vermeye hazır olduklarını ancak 1967 sınırlarını dikkate almayacaklarını söyledi.

Konuşmasının başında bir izleyici tarafından protesto edilen Netanyahu'ya yanıt ise gecikmedi. Filistinli yetkililer ve Hamas'tan açıklamalar geldi: Ortaya koyduğu ölçütler savaş ilanı anlamına geliyor.

ABD Kongresi'ndeki konuşmada, İsrail'in barış istediğini ve Filistinlilerle kalıcı barışı oluşturmanın yolunu bulacağını belirten Netanyahu, barış için Yahudilerin "atalarının anayurt topraklarından bir kısmını devretmeyi de içine alan, acı tavizler vermeye" hazır olduklarını ifade ederek, İsrail'in bölgede "yabancı bir işgalci olmadığını" kaydetti.

"Cömert olacağız"

Netanyahu, Filistin'in "yeteri derecede toprakları olmasını" istediklerini, Filistin devletinin büyüklüğü konusunda "cömert" olacaklarını, ancak Filistin'in askerden arındırılmış olması ve Ürdün Vadisi boyunca İsrail'in uzun süreli askeri varlığını kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu, diğer ülkelerdeki İsrailli ve Filistinli mültecilerin kendi ülkelerine dönebilmelerinin hakları olduğunu ve Filistinli mülteci sorununun İsrail'in sınırları dışında çözülmesi gerektiğini kaydetti.

'1967'ye hayır!'

"Kapsamlı bir uzlaşıya hazır olduklarını, ancak bunun 1967 yılından sonraki nüfus değişimlerini yansıtması gerektiğini" ifade eden Netanyahu, 1967 sınırlarının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, İsraillilerin büyük çoğunluğunun 1967 sınırlarını aşan yerlerde yaşadığını ve gerçekçi bir barış anlaşmasında, bu bölgelerin, İsrail için ulusal ve stratejik önemdeki diğer yerler gibi İsrail'in topraklarına dahil olacağını söyledi.

"Barış empoze edilemez"

Yerleşim yerlerinin durumunun ancak müzakerelerle karar verilebileceğini de belirten Netanyahu, "Filistinlilerin Birleşmiş Milletler üzerinden çözüm empoze etme çabaları barışı getirmeyecek. Bu anlaşmazlığın son bulmasını görmek isteyen herkes bunu şiddetle reddetmeli" dedi. Netanyahu, "barışın empoze edilemeyeceğini, ancak müzakere edilebileceğini" ifade etti.

"Kudüs bölünmeyecek"

"Kudüs'ün bir kez daha asla bölünmeyeceğini ve tek başına İsrail'in başkenti kalmaya devam edeceğini" savunan Netanyahu, barışın, daha kapsamlı bir Arap-İsrail barışını gerçekçi bir ihtimal haline getirebileceğini söyledi.

"Sorun Yahudi devleti"

Filistinlilerin de "bu küçük toprak parçasını kendileriyle paylaşarak, kendi ülkelerinde özgür ve barış içinde yaşayabilmeleri gerektiğini" dile getiren Netanyahu, kendisi de dahil 6 İsrail başbakanının iki devletli çözümü benimsediğini, ama Filistinlilerin İsrail'in varlığını kabul etmediğini savunarak, anlaşmazlığın "bir Filistin devletinin kurulmasından değil, bir Yahudi devletinin varlığının kabul edilmek istenmemesinden kaynaklandığını" savundu.

"Tarihi değiştirebilecek sözler"

Netanyahu, Filistinlilerin bu anlaşmazlığın bitmesinde isteksiz olduğunu, ancak bu sorunda sona gelinmesi gerektiğini belirterek, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a çağrı yaptı.

Netanyahu, Abbas'ın kendisinin yaptığını yaparak, halkının karşısına çıkıp "bir Yahudi devletini kabul ettiğini" söylemesi gerektiğini kaydetti. Netanyahu, 6 kelimeden oluşacak bu sözlerin tarihi değiştirebileceğini dile getirdi.

Hamas'ın barış için partner olamayacağını belirten Netanyahu, Abbas'a, Hamas ile anlaşmasından vazgeçmesi, masaya oturup müzakere etmesi ve "bir Yahudi devletiyle barış yapması" yönünde seslendi.