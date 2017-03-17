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Deutsche Welle

İsrail'den Suriye'ye yalanlama

İsrail, Suriye'nin bir İsrail jetini düşürdüğü şeklindeki açıklamasını yalanladı. İsrail uçakları sabaha karşı Suriye'deki hedeflere saldırı düzenlemişti.

17 Mart 2017 20:05

İsrail ordusu, Suriye'nin bu sabah yaptığı 'İsrail jetini düşürdük' açıklamasını geri çevirerek, "Söz konusu askeri uçağımız da pilotu da güvende. Hiçbir zaman tehlikede olmadılar" açıklaması yaptı. Ordu yetkilieri fırlatılan roketlerin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, uçaklarının hasar görmeden üslerine döndüğünü, bu süreçte İsrailli sivillerin herhangi bir tehlikeye maruz kalmadığını bildirdi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada savaş uçaklarının sabaha karşı Suriye'deki bazı hedefleri bombaladığını duyurdu, Suriye'nin bombardımana uçaksavar füzeleri fırlatarak karşılık verdiği belirtildi.

Suriye: İsrail jetini düşürdük

Suriye ordusu, hava sahasını ihlal eden dört İsrail jetinden birinin düşürüldüğünü duyurmuştu. Suriye resmi haber ajansı Sana, İsrail savaş uçaklarının Humus vilayetinin doğusunu hedef aldığını, Palmira yakınlarındaki askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.

Suriye ordusundan yapılan açıklamada, İsrail IŞİD milislerini desteklemekle suçlanarak, Şam yönetiminin buna "her koldan karşılık vereceği" belirtildi. Suriye rejim birlikleri mart ayı başında Palmira'yı IŞİD'den geri almıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

afp,ap,dpa/MK,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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