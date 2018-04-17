İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail'in Suriye'nin Humus kenti yakınlarında yer alan Şayrat hava üssünü hedef aldığı bildirildi.
İsrail'in Humus'un doğusunda yer alan Şayrat hava üssünü hedef aldığı öğrenildi.
RT'de yer alan habere göre, ateşlenen füzelerin tamamı, Suriye hava savunması tarafından durduruldu.
Öte yandan Şayrat hava üssü, geçen yıl ABD tarafından Han Şeyhun'da kimyasal saldırı yapıldığı iddiaları üzerine hedef alınmıştı.
İsrail güçleri, geçen hafta yine Humus yakınlarında yer alan T-4 askeri hava üssünü hedef almıştı.