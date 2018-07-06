İsrail'den Suriye'ye 'Golan' misillemesi

Suriye hükümet güçleri, Dera kentinde yaşanan şiddetli çatışmadan kaçarak Golan Tepeleri yakınına kamp kuran Suriyeli muhaliflere top atışı yaptı. İsrail, buna yanıt olarak Suriye'ye ait bir askeri noktayı imha etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye ordusu tarafından ateşlenen bir havan topunun İsrail ile Suriye sınırındaki tampon bölgeye düşmesi üzerine sınırda bulunan İsrail askerleri hükümet güçlerine ait bir askeri noktayı vurdu.

Suriye ordusu tarafından atıldığı ileri sürülen ve İsrail ile Suriye sınırındaki tampon bölgeye düşen havan topunun, Suriye'nin İsrail sınırına yakın bölgede ordu ile militanlar arasındaki çatışmalar nedeniyle atıldığı ifade edildi.