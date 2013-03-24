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Dünya

İsrail’den Suriye’ye füzeyle misilleme

İsrail, son 24 saat içinde Suriye tarafından gelen top ateşine karşılık, bu sabah sınır bölgesine bir füze ateşlendiğini açıkladı

24 Mart 2013 13:34

Suriye’de yaşanan iç çatışma, sınır bölgelerindeki tansiyonu da giderek yükseltiyor. İsrail, son 24 saat içinde Suriye’den sınırları içine düşen ve bir tanesi askeri bir jipi vuran iki top ateşinin ardından Suriye’ye misilleme ateşi açıldığını açıkladı. Golan Tepeleri’nde Suriye sınırı yakınına ateşlenen füzenin iki Suriye askerini yaraladığı belirtildi.

Suriye’de Beşşar Esad rejimiyle muhalif güçler arasında iki yıldır devam eden çatışmalar, komşu ülkelerin sınır bölgelerinde de sıcak çatışmalara neden oluyor. İsrail, son 24 saat içinde Suriye tarafından gelen top ateşine karşılık, bu sabah sınır bölgesine bir füze ateşlendiğini açıkladı.

Haaretz’in haberine göre,  dün Suriye’den açılan bir top ateşi, Golan Tepeleri’nde devriye halinde olan bir askeri jipe isabet etti. İkinci bir top mermisinin ise bu sabah erken saatlerde sınıra yakın Bariqa köyüne düştüğü ifade edildi.

İki top mermisinin düşmesi sonucu ölen veya yaralanan olmadığı, isabet alan askeri jipin de az hasarlı olduğu belirtildi.

Haaretz, Suriye tarafından açılan ateşin, İsrail ordusunu hedef almış olması ya da Suriye ordusu ile muhalifler arasındaki çatışmadan kaynaklanması ihtimalleri konusunda kesin bir bilgi olmadığını belirtti.


Sınırda çatışmalar devam ediyor


Suriye ordusu ile muhalifler arasında yaşanan ve İsrail sınırlarının içine taşan çatışmalar, sınıra yakın bölgede bir haftadır devam ediyor. Muhalif güçlerin, Suriye ile İsrail arasındaki ateşkes hattını oluşturan Kuneitra bölgesinde kontrolü ele geçirmek istediği belirtiliyor.

Haaretz, muhaliflerin Druze köyünü ele geçirdikten sonra bölgede ağır kayıplar vermeye başladığını ve Kuneitra bölgesinde ele geçirdikleri bölgelerin de ağır saldırı altında olduğunu belirtti.

Suriye’de yaşanan çatışmalar nedeniyle bu ay başında üç havan topu mermisi Golan Tepeleri’ne düşmüş, boş araziye isabet eden mermiler can ve mal kaybına neden olmamıştı.

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