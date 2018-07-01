İsrail'den Suriye sınırına tank takviyesi

İsrail ordusu, Suriye sınırına tank ve topçu birlikleri takviyesi yaptı. İsrail'den yapılan açıklamada, sevkiyatın, sınır güvenliği için yapıldığı öne sürülürken Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasının devam edeceği belirtildi.

Reuters haber ajansı, İsrail’in Suriye sınırına tank ve mühimmat takviyesi yaptığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Golan Tepeleri’nde yaşanan gelişmeler ışığında, bu sabah yapılan hazırlıklar kapsamında birlikler bölgeye sevkedildi” denildi.

İsrail ordusu, sevkiyatın Esad’a bağlı ordu birlikleri ile muhalifler arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi nedeniyle yapıldığını açıkladı.

Sevkiyatın, sınır güvenliği için yapıldığı öne sürülürken İsrail’in Suriye iç savaşına müdahale etmeme politikasına devam edeceği belirtildi.