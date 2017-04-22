İsrail'den Suriye ordusuna hava saldırısı

Suriyeli askeri kaynaklar, İsrail uçaklarının Kuneytra'daki Suriye birliklerine füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

Suriyeli askeri bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, "İsrail'e ait düşman uçakları, yerel saatle 18:45'de, işgal altındaki Golan tepelerinden ordumuzun bulunduğu noktalara iki füze fırlatmıştır. Saldırı, maddi hasara neden oldu" dedi.

Kaynağa göre saldırı, Suriye ordusunun teröristleri Kuneytra'da püskürtmekte olduğu bir sırada gerçekleşti. Suriyeli askeri kaynak, "Bu eylemler, Silahlı Kuvvetleri'in İsrail'e yakın terörist gruplarla mücadelesini durdurmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail son olarak 17 Mart'ta bir saldırı gerçekleştirmiş ve bölgedeki tansiyon yükselmişti.