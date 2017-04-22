T24 LogoT24 Logo
Dünya

İsrail'den Suriye ordusuna hava saldırısı

İsrail uçaklarının Kuneytra'daki Suriye birliklerine füze saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi

22 Nisan 2017 00:49

Suriyeli askeri kaynaklar, İsrail uçaklarının Kuneytra'daki Suriye birliklerine füze saldırısı gerçekleştiğini duyurdu.

Suriyeli askeri bir kaynağın Sputnik'e yaptığı açıklamada, "İsrail'e ait düşman uçakları, yerel saatle 18:45'de, işgal altındaki Golan tepelerinden ordumuzun bulunduğu noktalara iki füze fırlatmıştır. Saldırı, maddi hasara neden oldu" dedi.

Kaynağa göre saldırı, Suriye ordusunun teröristleri Kuneytra'da püskürtmekte olduğu bir sırada gerçekleşti. Suriyeli askeri kaynak, "Bu eylemler, Silahlı Kuvvetleri'in İsrail'e yakın terörist gruplarla mücadelesini durdurmayacak" ifadelerini kullandı.

İsrail son olarak 17 Mart'ta bir saldırı gerçekleştirmiş ve bölgedeki tansiyon yükselmişti.

ETİKETLER

israilsuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24