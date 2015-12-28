İsrail'den sivil toplum kuruluşlarına darbe



Yurt dışından finanse edilen insan hakkı derneklerinin sert kurallara bağlanmasıyla ilgili yasa taslağı İsrail bakanlar kurulunda onaylandı. Taslağa göre, bütçelerinin yarıdan fazlası dış ülkelerce karşılanan sivil toplum kuruluşu mali beyannamesinde finansörlerinin ad ve adreslerini İsrail makamlarına bildirecek. İnsan hakkı grupları ve muhalefet hükümetin kararına sert tepki gösterdi.

Yabancı hükümetler tarafından desteklenen insan hakkı grupları bundan böyle lobiciler gibi meclis komisyonuyla görüşmelerinde özel plaket takacaklar. Yasa önerisi adalet bakanlığı tarafından tasarılaştırılarak İsrail meclisinin oyuna sunulacak.

Adalet Bakanı Ajelet Schaked amaçlarının yabancı hükümetlerin İsrail'in içişlerine karışmasını önlemek olduğunu söyledi ve 2014 yılında Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan ve İsrail açısından olumsuz çıkan Gazze savaşıyla ilgili raporun üç İsrail insan hakları grubu tarafından hazırlanan belgelere dayandırılmış olmasını örnek gösterdi. Bakan, İsrail'in içişlerine karışmak isteyen yabancı hükümetlerin bunu açıkça diplomatik yollardan yapmasını istediklerini belirtti.

Sol eğilimli İsrail gazetesi ‘Haaretz' yayınladığı yorumda, ‘sağ kanadın ürkütücü girişiminin sivil toplum kuruluşlarını illegalleştirmeyi ve susturmayı amaçladığını' yazdı. İşçi Partili

muhalefet lideri İzak Herzog bakanlar kurulu kararının İsrail'in uluslararası itibarını zedelediğini söyledi. ‘Peace Now' (Derhal barış) adlı örgüt, ‘demokrasiye karşı nefret suçu' işlendiğini duyurdu.

Son yıllarda İsrail'de hükümeti eleştiren organizasyonların mali kaynaklarını kısmak, onlardan yüksek vergi almak ve bu gibi kuruluşları kamuoyu huzurunda lekelemek için bir dizi girişim başlatılmıştı. İsrail medeni hakları savunma örgütleri birliği taslaklar yasalaşmamış olsa bile hükümetin hükümete bağlı olmayan gurupları kamuoyu nezdinde küçük düşürmeye çalıştığını öne sürdü.