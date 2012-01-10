İsrail'den Sina işgali için rekor tazminat talebi

T24 - Mısır, Sina Yarımadası'nı işgal ettiği 1967 ile 1982 yılları arasında bölgeye verdiği zararın karşılanması için İsrail'den 500 milyar dolar tutarında tazminat talep etmek üzere 750 sayfalık bir rapor hazırladı.



Mısır medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in, Sina Yarımadası'nı işgal ettiği 15 yıl boyunca bölgedeki petrol ve su dahil tüm doğal kaynakları kullanmasına karşın 500 milyar dolar tazminat talep eden Mısır, Birleşmiş Milletler'e sunulmak üzere 750 sayfadan ve 190 haritadan oluşan bir rapor tanzim etti.

El Muhit adlı internet sitesi, Kahire'nin rekor düzeydeki tazminat talebi ile ilgili meselenin çözülmesi için İsrail ve ABD'li diplomatların Mısır tarafı ile gizli görüşmelerde bulunduklarını öne sürdü.

Mısırlı İsrail uzmanı Tevhid Mecdi, Mübarek rejiminin İsrail ile Mısır arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Anlaşması'nın 8. maddesini kasten uygulamaya koymadığını iddia etti.

Söz konusu maddenin, iki ülke arasında komisyon kurularak Arap İsrail savaşları sırasında oluşan zararların tespit edilmesi ve bu zararların karşılıklı olarak ödenmesini ön gördüğünü belirten Mecdi, "Mübarek sonrası iktidarlar bu maddenin uygulanarak Mısır'ın zararının karşılanmasını istiyorlar" dedi.

Mısır'ın İsrail'den tazminat talep etmesine yol açan olaylar, hazırlanan raporda özetle şöyle sıralandı:

"İsrail, Sina işgalinde bölgedeki petrolü kullandı, mermer ve diğer değerli taş yataklarının yüzde 25'ni çıkararak kendi ülkesine götürdü.

-Sina'da bulunan 2 ayrı altın madeni tamamen boşaltıldı.

-490 milyon dolarlık kullanıma elverişli kum İsrail tarafından çalındı.

-İsrail bölgeyi işgal ettiği süre içerisinde Sina'dan çıkardığı bugünün değerine göre 49 milyar dolarlık kayaç ve taşı yurt dışına ihraç etti.

-Mısır Milli Bankası, Mısır Ziraat Bankası ile diğer bankaların Gazze şubeleri 1967 savaşı sırasında İsrail ordusu tarafından yağmalandı, bu bankalarda bulunan para ile altın, İsrail ordusu tarafından komutanlara dağıtıldı.

-Kızıldeniz'de bulunan mercan kayalıklarının yüzde 40'ı İsrail tarafından tahrip edildi ve bölge balıkçılığı öldürüldü.

-İsrail Sina'da bulunan su kaynaklarını kullandı ve halen gömülü boru şebekesi sayesinde bölgeden su temin etmeye devam ederken bölgeden elde edilen su, İsrail'in yüzde 30 oranında su ihtiyacını karşılıyor.

-Sina'da yaşayan ve ender bulunan antilop ile ceylanlar İsrail tarafından götürüldü, kurt ve tilki gibi hayvanların nesli derilerinden faydalanılmak üzere avlanarak tüketildi.

-Bölgede bulunan yılanlar ilaç sanayinde kullanılmak üzer toplandı." Raporda, İsrail'in Süveyş Kanalı'nı savaş süresince gemi trafiğine kapatmasının Mısır'ı ekonomik olarak zarara uğrattığına yer verildi.

İsrail'in Sina bölgesinde bulunan tarihi eserleri yağmaladığı ileri sürülerek, "Bu konuda, BM incelemesinin gerçekleşmesi halinde olay incelenilmek üzere UNESCO'nun gündemine taşınılacaktır" denildi.

Savaşlar sırasında, İsrail ordusunun 250 bin asker ve sivil Mısırlıyı öldürdüğü, 1 milyon kişinin ise yaralandığı veya sakat kaldığı ileri sürüldü.

İsrail 1967 ile 1982 yılları arasında işgal ettiği Sina topraklarının yüzde 2'sini mayınladığı ve iki ülke arasında barış anlaşması yapılmasına rağmen mayın haritalarının Mısır tarafına verilmediği bilgisi de raporda yer aldı.

Mısır ile İsrail 1948 Arap İsrail Savaşı, 1956 Süveyş Krizi, 1967 Altı Gün Savaşları ve 1973 Yovm Kippur Savaşı olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. İsrail 1967 yılında işgal ettiği Sina'dan 1982 yılında geri çekildi.