-İSRAİL'DEN ŞİLİLİ MADENCİLERE NOEL DAVETİ TEL AVİV (A.A) - 19.10.2010 - İsrail Turizm Bakanlığı, yerin yaklaşık 700 metre altında 69 gün geçirdikten sonra geçen haftaki kurtarma operasyonuyla teker teker gün yüzüne çıkarılan Şilili 33 madenciyi, yeni yılı İsrail'de, ''Kutsal Topraklar''da geçirmeye davet etti. İsrail Turizm Bakanı Stas Mizeshnikov, Şilili madencilere resmi bir davet mektubu göndererek, Noel'de bir hafta süreyle, Kudüs ve Hristiyanlığın diğer kutsal sitelerine yapacakları ziyaretler dahil her türlü masraflarını karşılayacaklarını bildirdi. Turizm Bakanı mektubunda, madencileri gösterdikleri büyük cesaretten ve inançtan dolayı kutlayarak, "Kutsal Topraklar'da konuğumuz olarak sizi ağırlamak bizim için büyük onur olacaktır" ifadelerini kullandı. Mizesnikov, dünyanın her yerinde Hristiyanların aralık ayında Noel'i kutlayacaklarını, bu süre içinde İsrail'e binlerce Hristiyan'ın hacı olmak için geleceğini hatırlatarak, Şilili madencileri de konukları olarak arasında görmekten memnun olacaklarını kaydetti. İsrail Turizm Bakanlığı, daveti kabul etmeleri halinde 33 madencinin İsrail'e geliş-gidiş, konaklama, Kudüs ile Hristiyanlığa ait diğer sitelerdeki ziyaretlerinin tüm masraflarını karşılamayı taahhüt ediyor. Turizm Bakanlığı verilerine göre, hac turizmi İsrail turizmi içinde önemli bir pay sahibi. 2008 yılında gelen 3 milyon turistin yüzde 62'sinin Hristiyanlardan oluştuğu, bunların yüzde 60'ının hacı olmak amacıyla geldiğini belirtildi. 2009 yılında ise 2,7 milyon turistin yüzde 58'i Hristiyanlardan oluşurken, bunların yarısından fazlası İsrail ziyaretinin nedenini yine hacı olmak olarak gösterdi.