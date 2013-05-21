İsrail'den Suriye'ye sert uyarı: Bedelini ödersiniz

İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, Suriye lider Beşar Esed'e sert uyarı yaptı.

Uyarı, bugün sabah Suriye silahlı kuvvetlerinin bir İsrail askeri aracına ateş açmasından sonra geldi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz, basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin Golan Tepeleri'nin “Esad’ın rahatça iş yapacağı bir ortam olmasına” izin vermeyeceğini söyledi. Gantz, olayın daha fazla kötüleşmesi durumunda Esad’ın “sonuçlarına katlanacağını” ifade etti. Suriye ordusu bugün Golan Tepeleri'nde ateşkes hattını aştığı öne sürülen İsrail askeri aracını hedef aldı. İsrail ordusuna ait aracın hasar gördüğü olayda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.