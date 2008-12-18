İsrail’den satın alınan ilk Heron testte düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadele için İsrail’den satın aldığı İnsansız Hava Aracı Heronlar’dan biri kabul testinde düştü. Zararı, İsrailli IAI - Elbit firması karşılayacak.



İsrailli IAI/Elbit Konsorsiyumu’ndan 2005 yılında 183 milyon dolara alınan İnsansız Hava Aracı (İHA) Heronlar’ın ilk ikisi, komuta kontrol sistemi ile birlikte aralık ayı başında kabul testleri yapılmak üzere Türkiye’ye getirilmişti. Batman Askeri Üssü’ne konuşlandırılan İHA’lara takılan, Aselsan üretimi alt sistemlerin oluşturduğu ağırlık Heronlar’ın, teknik şartnamede istenen 30 bin fite çıkmasını engellediği bilgisi medyada yer almıştı. Gelişmeler üzerine İsrailli firma, 2009 yılı içinde teslim edilecek 8 Heron için ‘motorları güçlendirme’ sözü vermişti. Bu tartışmalar sürerken, Türkiye’ye teslim edilen Heronlar’dan biri dün düştü.



Savunma ve Havacılık Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Arıs da, derginin son sayısında, teslim alınan Heronlar ile ilgili şu çarpıcı tespitlerde bulunmuştu:



“Aselsan tarafından üretilen alt sistemlerin ağırlığının, irtifa ile ilgili şartların karşılanmasını engelleyeceğini hesaplamak için ‘roket mühendisi’ olmak gerekmezdi. İsrailli yetkililerin sürpriz bir daveti üzerine Milli Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında gösterimi yapılan sistemlerin, mükemmel olduğu ve verilecek görevleri çok iyi yapacağı şekilde betimlenmesi, ilk iki platformun kasım sonuna kadar teslim alınacağı sonucunu doğurmuştur. Bu ilginç İsrail oyunu karşısında oldukça zor durumda kalan SSM ise, çareyi geçici, ya da şartlı kabul çözümünde bulmak zorunda kalmıştır.”

