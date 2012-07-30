İsrail'den Rusya'ya: Esed'ın akıbetini siz belirleyin!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ve Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarının basına sızdığı iddia edildi. Rus basınının iddiasına göre, “İsrail Suriye'deki isyancıları kontrol ediyor ve aslında Suriye’yi Somalileştirerek, Irak reçetesiyle ülkenin dağılmasını tercih ediyor.”

Komsomolskaya Pravda gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman’a yakın çevreler, Putin ile Netenyahu ve Lieberman’ın görüşmesinin metni ifşa edildi.

İddiaya göre Putin’den Suriye lideri Beşar Esad’ın devrilmesi konusunda yardım isteyen Netanyahu, “Suriye’nin başına geçecek yeni ismi siz belirleyin, biz de destek verelim. Ancak seçeceğiniz halef İran’a karşı durmalı” önerisi getirdi.

Putin’in “Sizin halef adayınız var mı?” diye sorması üzerine ise “Henüz yok, ama düşünüp dize bildireceğiz” dedi.

Diyaloğu yorumlayan eski bir üst düzey Rus diplomat, “Demek ki İsrail, Suriye’nin Rusya’nın ekseninde olmasına karşı değil, yalnızca İran’a karşı durmasını istiyor. Ya da Suriyeli muhalifleri kontrol ediyor ve onlara kendi istediği adayı kabul ettirecek güce sahip. Ancak böyle bir önerinin Washington’ın onayı olmadan yapılması çok güç” değerlendirmesini yaptı.

Emekli diplomat, “Belki de bu sadece Putin’i denemek için atılan bir adımdı. Esad’ı yüzüstü bırakıp bırakmayacağını ve Şam’da kimi kendi adamı olarak gördüğünü anlamak istediler. Görünen o ki Putin de bu teklifi böyle algıladı” diye ekledi.

İddiaya göre İsrailli lider, Rusya’nın Suriye’ye füze sistemleri göndermesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, Putin ise S-300’lerin satışını durdurma ve Suriye yönetimini saldırılara son verme yönünde uyarma, gerekirse BM nezdinde Şam’a tepki gösterme sözü verdi.

Haberde, “Gizli görüşmeden çıkan ana sonuç şu: İsrail yönetimi maceracılığını ve risklere hazır oluşunu koruyor. Kısa vadede Suriye’de iç savaşı körükleyip Esad’ı devirerek riske girmeye hazırlar. Güçlü bir kuzey komşusu yerine, İsrail ordusunun baş düşmanları olan İran’a uzanmasını engelleyemeyecek bölünmüş çete yapılanmalarını tercih ediyorlar” yorumu yapıldı. (türkrus.com)