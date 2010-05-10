İsrail'den rokete bombayla cevap geldi

T24-



Ordu sözcülüğü, hava kuvvetlerine bağlı uçakların bölgenin güneyinde "iki terör mevziini" bombaladığını duyurdu.



Bombardımanın, dün İsrail'in Gazze Şeridi yakınındaki kıyı kentlerinden Aşkelon'a düzenlenen Kassam roketi saldırısına karşılık olduğu belirtildi.



Bölgedeki kaynaklar da uçakların, Refah sınırında iki tünele en az iki füze attığını, tünellerin büyük ölçüde tahrip olduğunu, can kaybının ise bulunmadığını kaydetti.



Gazze'deki militan gruplardan roket saldırısını şimdiye kadar üstlenen olmadı.



Yılının başından bu yana İsrail topraklarına yaklaşık 50 roket saldırısı düzenlendiği belirtiliyor.



Yaklaşık bir ay önce Gazze'deki militanların düzenlediği roket saldırısında, bölgede çalışan Tayvanlı bir işçi hayatını kaybetmişti. (AA)