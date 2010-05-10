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Dünya

İsrail'den rokete bombayla cevap geldi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki militanlar tarafından dün İsrail'e düzenlenen roket saldırısına, Refah'taki tünelleri bombalayarak cevap verdi.

10 Mayıs 2010 03:00

T24-  İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki militanlar tarafından dün İsrail'e düzenlenen roket saldırısına, bölgenin güneyindeki Refah'ta tünelleri bombalayarak cevap verdi.


Ordu sözcülüğü, hava kuvvetlerine bağlı uçakların bölgenin güneyinde "iki terör mevziini" bombaladığını duyurdu.


Bombardımanın, dün İsrail'in Gazze Şeridi yakınındaki kıyı kentlerinden Aşkelon'a düzenlenen Kassam roketi saldırısına karşılık olduğu belirtildi.


Bölgedeki kaynaklar da uçakların, Refah sınırında iki tünele en az iki füze attığını, tünellerin büyük ölçüde tahrip olduğunu, can kaybının ise bulunmadığını kaydetti.


Gazze'deki militan gruplardan roket saldırısını şimdiye kadar üstlenen olmadı.


Yılının başından bu yana İsrail topraklarına yaklaşık 50 roket saldırısı düzenlendiği belirtiliyor.


Yaklaşık bir ay önce Gazze'deki militanların düzenlediği roket saldırısında, bölgede çalışan Tayvanlı bir işçi hayatını kaybetmişti. (AA)

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