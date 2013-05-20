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Dünya

İsrail’den Reyhanlı için başsağlığı

51 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki patlamalara ilişkin İsrail’den bir mesaj geldi

20 Mayıs 2013 14:57

Reyhanlı'daki saldırılar nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül'e başsağlığı mesajı gönderen İsrail Cumhurbaşkanı Peres, "Umarım daha iyi yarınlara birlikte bakabiliriz" dedi.
 
Üç yıl önce 9 Türk'ün yaşamını yitirmesine yol açan “Mavi Marmara” gemisine düzenlenen baskının ardından, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler, özür ve tazminat talebinin kabul edilmesinin ardından normalleşmeye başlamıştı.

Bu kapsamda Türkiye'de yaşanan kanlı saldırı, normalleşme adımlarına bir yenisini daha ekledi. 51 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki patlamalara ilişkin İsrail’den bir mesaj geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, saldırılarla nedeniyle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e başsağlığı mesajı gönderdi.

Saldırının iki ülkenin işbirliği yapmasının önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Peres, "Umarım daha iyi yarınlara birlikte bakabiliriz" ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Reyhanlı saldırısının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı göndermemişti.

Netanyahu, Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror'u, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Siniroğlu'ya mesaj göndermesi için görevlendirmişti.

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