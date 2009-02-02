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Dünya

İsrail'den rekor tazminat

İsrail, askerlerin açtığı ateşte ölen İngiliz kameramanın ailesine 1.5 milyon euro tazminat ödeyecek

02 Şubat 2009 02:00

İsrail'in, askerler tarafından 2003'te öldürülen İngiliz kameraman James Miller'ın ailesine yüklü miktarda tazminat ödemeyi kabul ettiği bildirildi.

Haretz gazetesinin haberinde, İsrail'in James Miller'ın ailesine tazminat olarak 1,5 milyon euro  ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Miller'ın ailesi adına konuşan bir kişi de İsrail'le anlaşmaya varıldığını doğrulayarak, bu paranın ailenin İsrail hükümetinden istediğine yakın miktar olduğunu söyledi.

Miller, (34) 2003 yılının mayıs ayında, şiddetin bölge çocukları üzerindeki etkisiyle ilgili belgesel çekimleri yaparken, Gazze-Mısır sınırındaki Refah'ta İsrail ateşinde vurularak hayatını kaybetmişti. Miller'ın vurulduğu an bir başka kameraman tarafından filme çekilmişti.

Filmde, Refah'teki mülteci kampında bir Filistinli ailenin evinden çıkan Miller ve arkadaşlarının beyaz bayrak taşıdıkları ve askerlere kendilerinin İngiliz gazeteciler olduğunu bağırarak söyledikleri görülüyordu. İngiliz gazeteciler bir İsrail zırhlı personel taşıyıcısına doğru ilerlerken Miller açılan ateşte vuruldu.
Ateşi açan İsrail askeri, geçen yıl askeri mahkemece aklanmıştı.

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