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Dünya

İsrail'den özür yok üzüntü var

Netanyahu, Mavi Marmara baskınında yaşamını yitiren 9 Türk için Ankara'dan özür dilemeyeceklerini bir kez daha yineledi...

28 Aralık 2010 02:00

T24 - Mavi Marmara baskınıyla ilgili Başbakan Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Lieberman konuştu. Özür dilemek istemediklerini tekrarlayan Netanyahu, üzüntü bildirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Konuyla ilgili hem Netanyahu hem de Lieberman'dan açıklama geldi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Mavi Marmara baskınında yaşamını yitiren 9 Türk için Ankara'dan özür dilemeyeceklerini bir kez daha yineledi. 

İsrail Kanal 10 televizyonuna konuşan Netanyahu, özür dilemek istemediklerini üzüntü bildirmeye hazırlandıklarını söyledi. 

İsrail Başbakanı, henüz bir ortayol bulamadıkları için üzgün olduğunu belirtti ve konuyla ilgili kamuoyu önünde yapılan açıklamaların yardımcı olmadığını kaydetti. 

Netanyahu, baskına katılan İsrail askerlerini korumanın birincil derecede önemli olduğunu, bu çerçevede ‘askerlerin baskın sırasında kendilerini koruma çerçevesinde hareket ettiklerinin’ Türkiye tarafından kabul edilmesine önem verdiklerini belirtti.


'İSRAİL KUM TORBASI OLMAYACAK'

Bu arada Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman da, partisi İsrael Beiteniu'nun (Evimiz İsrail) grup toplantısında, Başbakan Erdoğan'ın bir süre önce Lübnan ziyareti sırasında yaptığı konuşmaya atıfta bulundu. 

Lieberman, "Biz kendimizi tutmaya çalışıyoruz, ama İsrail'in kum torbasına çevrilmesine de müsaade edemeyiz" diye konuştu. 

İstanbul'da İsrail'in protesto edildiği Mavi Marmara gemisinin karşılanmasıyla ilgili olarak Türkiye'deki kurumlardan bir ses çıkmadığını söyleyen Lieberman, "Bu, tahammül edilebilecek bir durum değil. Biz kendimizi tutmaya çalışıyoruz. Ama biz sessiz kalırken, diğer tarafın herşeyi yapabilir olmasını kabul edilebilir bulmuyorum. Neredeyse, yakında İngiliz mandasını geri çağırmak durumunda kalacağız" dedi. 

Karmel dağlarında çıkan yangını söndürme çalışmalarına yardımları için Türklere teşekkür ettiklerini söyleyen Lieberman, İsrail'in de 1999'daki depremde de Türkiye'ye yardım ettiğini kaydetti.


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