İsrail'den Obama'ya 'çekilme' kıyağı

Gazze'de son durum

Ordu radyosunun, hükümet kaynaklarına atfen verdiği bilgiye göre, Hamas, herhangi bir şekilde ateşkesi ihlal etmediği takdirde, çekilme işlemi yarın TSİ 21.00'deki yemin töreninden önce bitmiş olacak.Haberde, dün Başbakan Ehud Olmert'in davetlisi olarak Kudüs'e gelen Avrupalı liderlerle olan görüşmelerinde bu konunun gündeme getirildiği ve İsrail'in yeni başkana bir iyi niyet jesti olarak Gazze'den tümüyle çekilmeyi planladığı bildirildi.Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çek Başbakanı Mirek Topolánek, Gazze'deki ateşkes çabalarına destek için dün Şarm El Şeyh'ten sonra, İsrail Başbakanı'nın akşam yemeği daveti üzerine Kudüs'e gelmişlerdi.Liderlerle, Ehud Olmert'in ikametgahında yapılan akşam yemeğine katılan bir yetkili, İsrail'in mümkün olduğu kadar çabuk, çekilme işlemi tamamlamayı öngördüğünü aktardı.Toplantıya katılan bazı hükümet üyeleri de Ynet sitesine, İsrail'in görevi devraldığı sırada Obama'yı güç durumda bırakmak istemediğini ve geçtiğimiz hafta İsrail Dışişleri Bakanı Tzipi Livni ve ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice arasında imzalanan mutabakat metni uyarınca, radikal İslam terörüne karşı global savaşta ve Gazze'ye silah sokulmasına karşı ABD ile işbirliğini sürdürme umudunda olduğunu söylediler.Gazze'deki yerel kaynaklar da İsrail tanklarının nüfusun yoğun olduğu tüm merkezlerden çekildiğini belirtti. Tankların daha önce bulunduğu ve Gazze'yi güney ve kuzeyle bağlayan ana arter Selahaddin caddesinin tümüyle açıldığı öğrenildi. Ancak, yine de tanklar Gazze Şeridi'nin yerleşim yerlerinden uzaktaki sınır boylarında mevcudiyetini sürdürüyor.Operasyonun başından bu yana kapalı bulunan Gazze'deki bankalar da 22 sonra bugün ilk kez açıldı.İsrail ordusu, birliklerinin bir bölümünü çekmeye başladığını dün belirtmiş, ancak sayı verilmemişti. Silah altına çağrılan yedek askerlerin de yarın itibarıyla terhis edilmeleri bekleniyor.İsrail'in 22 gün süreyle Gazze şeridi'nde sürdürdüğü operasyonda çoğu çocuk ve kadın 1300 dolayında Filistinli ölmüş, 5 bin 500 dolayında Filistinli de yaralanmıştı.