İsrail'den 'nükleere hayır'a ret

T24 - İsrail, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını (NPT) gözden geçirme toplantılarının sonunda 189 ülke tarafından benimsenen nihai bildiride geçen, ''Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması amacıyla 2012'de bir konferans düzenlenmesi'' hedefini reddetti.





İsrail hükümeti tarafından, resmi temasları dolayısıyla Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geldiği Kanada'nın başkenti Toronto'da yapılan yazılı açıklamada, ''Bu karar tamamen iki yüzlü ve zayıftır. Ortadoğu'nun gerçeklerini ve bölgeyle bütün dünyanın karşı karşıya bulunduğu gerçek tehditleri inkar etmektedir'' denildi.





İsrail'in Ortadoğu'daki ''tek gerçek demokrasi'' ve ''yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan tek ülke'' olarak tanıtıldığı hükümet açıklamasında, İsrail'in, ''bu kararın uygulanmasına katılma noktasında olmayacağı'' ifade edildi.





BM'de 3 Mayıs'ta başlayan toplantıların son gününde, NPT'ye üye 189 ülke, Orta Doğu'nun da nükleer silahlardan arınması amacıyla bölgesel bir konferans düzenlenmesini içeren ve dünyada nükleer silahsızlanma yönünde adımlar atılmasını amaçlayan 28 sayfalık detaylı bir nihai belgeyi kabul etmişti.