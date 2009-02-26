İsrail'den Müslümanlara çirkin saldırı

İsrail'de Hristiyanları kızdıran programın ardından bu kez de Tv programında yarışmacılardan birinin ayakkabısına "Muhammed" adını takması, İsrailli Arapları ve İslam toplumu liderlerini öfkelendirdi.



Haaretz gazetesinin internet sitesindeki habere göre, İsrail'in kanal 10 televizyonunda yayımlanan yarışma programı "Surviver"ın Natan Beşevkin adlı yarışmacısı, elenen İsrailli Arap yarışmacı Nesrin ile alay ederken ayakkabısının birine "Nesrin" birine de "Muhammed" diye hitap etti.



Arapları öfkelendiren bölüm, Kanal 10'la bağlantılı Nana10 adlı internet sitesinde de yayımlandı.



Yarışmanın başlarında elenen Nesrin'le sınır polisi olan Beşkevin'in yarışma boyunca anlaşamadığı, daha önceki bölümlerde de Beşkevin'in, Nesrin'le alay ettiği belirtildi.



İsrailli Arap milletvekili Şeyh İbrahim Tzarzur, Nana10'da yayımlanan bölümü "onur kırıcı ve çirkin bir kampanya" olarak nitelendirerek, Kanal 10'u İslam ve Hristiyanlığa karşı kampanya düzenlemek ve "ateşle oynamakla" suçladı.



İsrail Başbakanı Ehud Olmert, birkaç gün önce, yine Kanal 10 televizyonundaki bir talk şov programında Hz. İsa ve Hz. Meryem'le alay edilmesi nedeniyle Hristiyanlardan özür dilemek zorunda kalmıştı