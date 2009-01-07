İsrail'den 'müjde': Her gün 3 saat ateşkes!

İnsani yardım koridoru

BM: Okulda Hamaslı yoktu



12 günde bin hedef vuruldu

Tüneller de hedefte

600'den fazla ölü var

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, günde 3 saat operasyonlara ara vereceği belirtildi. . İsrail ordu sözcüsü, "Her gün 13 ile 16 saatleri arasında bombalama olaylarına ara verme kararı aldık" dedi. Bu uygulamaya, Gazzelilerin o saatler arasında gıda gibi temel ihtiyaçlarını karşılabilmeleri için başlanıldığı ifade edildi.İsrail dün gece de, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürülmesi için bir koridor açılacağını bildirmişti. İsrail Başbakanı Ehud Olmert'in ofisinden yapılan açıklamada, BM GüvenlikKonseyi'nin, Gazze Şeridi'ne insani yardım götürülmesi için bir koridor açılması önerisinde bulunduğu ve bu önerinin kabul edildiği belirtildi.Plana göre İsrail, Gazze'nin belirli bölgelerinde saldırılarını durduracak ve bölgedekilerin yardım malzemelerini almasına izin verecek. Açıklamada, ''Bu kararla amacın, Gazze Şeridi'nde insani krizin engellenmesi olduğu'' kaydedildi.Bu arada İsrail'in vurduğu ve 43 kişinin öldüğü BM okulunda Hamaslı direnişçilerin olduğu iddiası Birleşmiş Milletler tarafından şiddetle reddedildi. Filistin'deki BM Sözcüsü Christopher Gunness, "Yaptığımız incelemeye göre yüzde 99.9 eminiz ki, okulda ve okulun içinde Hamaslı direnişçiler yoktu" dedi.İsrail ordusu, "Dökme Kurşun Operasyonu" adı altında başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılarda 12 günde bin dolayında hedefi vurdu.İsrail'in "Hamas hedeflerine yönelik" diye başlattığı geçen cumartesi günü de tanklar, piyadeler, istihkam birlikleri ve istihbarat birimleri ile karadan da genişlettiği saldırı, İsrail hava ve deniz kuvvetlerinin de desteğinde sürüyor.Ordu, dün gece de Gazze Şeridi boyunca 40 hedefi vurdu. Bu hedefler arasında roket rampaları, Hamas militanları, militanlarca kullanılan sığınaklar da yer alıyor. Alınan bilgiye göre, militanların evlerinin altında bulunan ve saklanmaları için kullanılan 10'un üzerinde tünel de vurulan hedefler arasında yer alıyor.İsrail saldırısında şimdiye kadar çoğu sivil 600'den fazla Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırılarda 2 bin 700'den fazla Filistinli de yaralandı.