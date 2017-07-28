İsrail'den Mescid-i Aksa'da cuma namazı önlemi

İsrail Polisi Mescid-i Aksa camisinin girişinde aldıkları güvenlik önlemlerinin kaldırılması sonrasında güvenlik değerlendirmesi sonucunda Cuma günü gösteri yapılacağı ve karışıklık çıkacağına dair işaretler aldıklarını açıkladı. Polis bu nedenle sadece 50 yaşın üzerindeki Müslümanların ve her yaştaki kadınların Mescid-i Aksa'ya gelmesine izin verileceği belirtildi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yerleştirilen bütün yeni güvenlik tedbirlerinin kaldırıldığını açıklaması sonrasında Kudüslü Müslüman liderler, günlerdir camiye girmeyi reddederek dışarıda namaz kılan Müslümanları tekrar camide ibadet etmeye çağırmıştı.

14 Temmuz'da Kudüs'te düzenlenen saldırıda iki İsrail polisi öldürülmüş ve devamında çıkan olaylar üzerine İsrail tek taraflı olarak Mescid-i Aksa'ya girişleri yasaklamıştı. Takip eden pazar günü yasak kaldırılmış ve girişe güvenlik kameralarıyla metal detektörler yerleştirilmişti. Bu kararın ardından şiddet tırmanmış, geçen cuma çıkan olaylarda beş Filistinli hayatını kaybetmiş, yüzlercesi yaralanmıştı. Ayrıca yaşananları protesto eden bir Filistinli Batı Şeria'da üç İsrailli'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

BM Güvenlik Konseyi özel oturumun düzenlemiş ve Mescid-i Aksa krizine cuma gününe kadar çözüm bulunmasının istemişti. Bunu takiben İsrail metal dedektörleri kaldıracağını duyurmuş, perşembe günü yaptığı açıklamada da İsrailli yetkililer cami girişine ve çevresine yerleştirdikleri bütün güvenlik sistemlerinin kaldırıldığını açıklamıştı.

Diğer taraftan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu olaylar sırasında Batı Şeria'da üç İsrailliyi bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Filistinli için ölüm cezası verilmesini istedi.

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AFP, SSB/BÖ