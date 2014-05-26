T24 LogoT24 Logo
Gündem

İsrail'den Mavi Marmara kararına ilk tepki: Mesaj net bir şekilde anlaşıldı

AFP'ye konuşan ismini açıklamayan bir yetkili, İsrailli dört eski komutan hakkındaki yakalama kararını 'gülünç bir provokasyon' olarak değerlendirdi

26 Mayıs 2014 22:36

Mavi Marmara davasında İsrailli 4 eski komutan hakkında alınan tutuklama kararına tepki gösteren İsrailli yetkililer "gülünç bir provokasyon" yorumu yaptı. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Eğer Türklerin İsrail'e vermek istediği mesaj buysa, mesaj net bir şekilde anlaşıldı" dedi. 

İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mavi Marmara baskınına ilişkin davada dört İsrailli dört eski komutan hakkında çıkardığı tutuklama kararına İsrail'den ilk tepki geldi. 

İsrail bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararı "gülünç bir provokasyon" olarak niteledi. 

 

Haaretz: İade anlaşması olan ülkelere girerlerse... 

 

İsrail gazetesi Haaretz, internet sitesinin manşetinden duyurduğu haberde, mahkemenin vermiş olduğu kararın, söz konusu komutanların Türkiye'ye giriş yapmaları halinde tutuklanacağı anlamına geldiğini belirtti. 

Komutanların ayrıca Türkiye'yle iade anlaşması bulunan ülkelere girmeleri durumunda da tutuklanabileceğinin altı çizildi. 

Haaretz, Interpol'ün Türkiye'nin uluslararası tutuklama talebine olumlu yanıt vermesi halinde ise dört İsrailli komutanın Interpol'e üye ülkelerden birine giriş yaptığında tutuklanma riskiyle karşı karşıya olacağını ifade etti. 

ETİKETLER

israilaskermavi marmaratepkimesajalındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24