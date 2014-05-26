İsrail'den Mavi Marmara kararına ilk tepki: Mesaj net bir şekilde anlaşıldı

Mavi Marmara davasında İsrailli 4 eski komutan hakkında alınan tutuklama kararına tepki gösteren İsrailli yetkililer "gülünç bir provokasyon" yorumu yaptı. İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkili, "Eğer Türklerin İsrail'e vermek istediği mesaj buysa, mesaj net bir şekilde anlaşıldı" dedi.

İstanbul 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mavi Marmara baskınına ilişkin davada dört İsrailli dört eski komutan hakkında çıkardığı tutuklama kararına İsrail'den ilk tepki geldi.

İsrail bir yetkili, AFP'ye yaptığı açıklamada, mahkemenin verdiği kararı "gülünç bir provokasyon" olarak niteledi.

Haaretz: İade anlaşması olan ülkelere girerlerse...

İsrail gazetesi Haaretz, internet sitesinin manşetinden duyurduğu haberde, mahkemenin vermiş olduğu kararın, söz konusu komutanların Türkiye'ye giriş yapmaları halinde tutuklanacağı anlamına geldiğini belirtti.

Komutanların ayrıca Türkiye'yle iade anlaşması bulunan ülkelere girmeleri durumunda da tutuklanabileceğinin altı çizildi.

Haaretz, Interpol'ün Türkiye'nin uluslararası tutuklama talebine olumlu yanıt vermesi halinde ise dört İsrailli komutanın Interpol'e üye ülkelerden birine giriş yaptığında tutuklanma riskiyle karşı karşıya olacağını ifade etti.