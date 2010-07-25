İsrail'den Mavi Marmara için işbirliğine 'hayır'

T24 - İsrail, geçtiğimiz günlerde BM İnsan Hakları Konseyi'nce oluşturulan Mavi Marmara operasyonunu soruşturma heyetiyle işbirliği yapmayacağını açıklarken, heyetin sadece İsrail'deki insan hakları ile ilgilendiğini belirtti. Bir İsrailli dışişleri yetkilisi, komisyonun İsrail'e karşı saplantılı bir komisyon olduğu yorumunu yaptı.



İsrail'in, 9 Türk'ün öldüğü "Mavi Marmara" gemisine 31 Mayıs'ta yapılan baskınla ilgili oluşturulan BM İnsan Hakları Komisyonu heyetiyle işbirliği yapmayacağı iddia edildi.



İsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesindeki haberde, işbirliğine gitmeme kararının, bu hafta içinde resmen açıklanmasının beklendiği belirtildi. BM İnsan Hakları Komisyonu, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilere saldırısından bir hafta sonra soruşturma kararı almış, soruşturmayı yapacak komisyonun üyeleri de geçen Cuma günü açıklanmıştı.



Soruşturma heyeti, daha önce Afrika ülkelerinden Sierra Leone'deki savaş suçlarıyla ilgili BM soruşturmasını yapan eski Başsavcı, İngiltere'den Sir Desmond de Silva, Trinidad'dan Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıçlarından Karl Hudson-Phillips ve Malezya'dan kadın hakları savunucusu Mary Shanthi Dairiam olmak üzere üç uzmandan oluşuyor.





'Komisyon İsrail'e karşı saplantılı'





İsrail, BM İnsan Hakları Komisyonu'nun "sadece İsrail'deki insan haklarıyla ilgilendiğini, diğer ülkelere bakmadığını" savunuyor. İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, üyelerin atanmalarının ardından, "Komisyonun İsrail'e karşı saplantılı olduğu" görüşünü yineleyerek, "İsrail'in bu konuyu ciddi ve derin iki ayrı soruşturma konusu yapması komisyonu anlamsız kılıyor" açıklamasını yapmıştı.





