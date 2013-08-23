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Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı misillemesi

Dün Hizbullah'a yakın El Manar tarafından 4 füzeyle vurulan İsrail, bugün, hava saldırısıyla Lübnan'daki hedefi vurduğunu açıkladı

23 Ağustos 2013 14:19

İsrail ordusu, Lübnan'dan dün 4 füze atılmasına karşılık, Lübnan'daki bir hedefi vurduklarını bildirdi.
İsrail Ordu Sözcüsü Peter Lerner yaptığı yazılı açıklamada, vurulan hedef'in Lübnan'ın güneyinde Beyrut ile Sayda arasındaki en-Ni'me bölgesinde bulunduğunu belirtti.
"Sivillerin hayatını tehlikeye atan dünkü saldırı İsrail'in egemenliğini açıkça ihlaldir" diyen Sözcü Lerner, İsrail'in Lübnan'dan terör saldırılarına hiç müsamaha göstermeyeceğini ve ordunun İsrail devleti ile halkını korumak için çalışmalarını sürdüreceğini kaydetti.
Lerner, saldırıda hedefin vurulduğunu ifade ederken can veya mal kaybı olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.
İsrail ordusu, dün gerçekleşen füze saldırısından Lübnan hükümetini sorumlu tuttu.
Dün, Lübnan'ın güneyindeki Raşidiyye Mülteci Kampı ile Sur kenti arasında kalan bölgeden, Hizbullah'a yakın El Manar tarafından, İsrail'e 4 Katyuşa füzesinin atıldığını duyurulmuş, İsrail ise hava savunma sistemi ile bir füzenin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.
İsrail ordusu, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını açıklamıştı.

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