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BBC Türkçe

İsrail'den Kudüs'te 'Donald Trump istasyonu' planı

İsrail Ulaştırma Bakanı, Kudüs’ün Eski Kent bölgesinde yer altına yeni bir demiryolu hattı inşa etmeyi ve hattaki duraklardan birine Donald Trump adını vermeyi planladıklarını açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İsrail Ulaştırma Bakanı Yisrael Katz, Kudüs'ün Eski Kent bölgesinde yer altına yeni bir demiryolu hattı inşa etmeyi ve hattaki duraklardan birine Donald Trump adını vermeyi planladıklarını açıkladı.

Katz, Ağlama Duvarı'nın yanında inşa etmeyi planladıkları istasyonla, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ABD Başkanı'nı onurlandırmak istediğini söyledi.

Ağlama Duvarı, Yahudiler açısından en kutsal mekân.

Tel Aviv'den Kudüs'e uzanan hızlı tren hattını genişletme projesi kapsamında inşa edilecek tünel ve istasyonun gelecek yıl açılması bekleniyor.

Kudüs'ün Eski Kent bölgesi, UNESCO'nun (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) Dünya Kültür Mirası listesinde yer alıyor.

UNESCO bu yıl içinde, İsrail'in bu bölgedeki tünel ve kazı çalışmalarını kınayan bir tasarıyı kabul etmişti.

İsrail gazetesi Yedioth Ahronoth'a konuşan Katz, Tel Aviv-Kudüs hattını genişletme projesinin, Ulaştırma Bakanlığı'nın 'en önemli ulusal projesi olduğunu' söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayı başında, Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması kararını almştı.

Geçen hafta, Birleşmiş Milletler'e (BM) üye tüm devletlere 'Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaçınma' çağrısı yapan karar tasarısı, BM Genel Kurulu'nda 128 oyla kabul edilmişti.

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