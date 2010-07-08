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Dünya

İsrail'den Kızılay'a teşekkür

İsrailli yardım kuruluşu, Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırıda yaralananların Türkiye’ye getirilme sürecindeki işbirliğinden ötürü teşekkür mektubu

08 Temmuz 2010 03:00

T24- İsrailli yardım kuruluşu Magen David Adom’un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Noam Yifrach, Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali’ye, Gazze’ye yardım götüren gemilere saldırıda yaralananların Türkiye’ye getirilme sürecindeki işbirliğinden ötürü teşekkür mektubu gönderdi.


Yifrach, mektubunda İsrail’de gözaltına alınan Türk vatandaşlarının Türkiye’ye geri gönderilmesinin ilk başlarda imkansız göründüğünü ifade ederek, "Pek çok insanın başarılmasının olanaksız olduğuna inanmalarına karşın, ilgili tüm otoriteleri ortaklaşa etkilememiz sayesinde çok kısa sürede görevi gerçekleştirdik" dedi.


Mektubunda, Türk Kızılayı'na övgülerde bulunan Yifrach, "Bölgedeki en büyük ulusal dernek olan Türk Kızılayı’nın Başkanı olarak yaptığınız liderlik ve aramızdaki kişisel ve profesyonel işbirliği sayesinde inanıyorum ki, Türk Kızılayı’nın kurtarma ve medikal ekiplerinin bu deneyimini tam bir başarı olarak kaydetmemiz mümkündür" dedi.


Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamada da, Kızılay ekibinin, saldırının ardından hızla harekete geçtiği ve İsrail’deki "Maden David Adom" yardım kuruluşu ile işbirliği içerisinde, yaralıların Türkiye’ye getirildiği hatırlatıldı. Uluslararası bir krizde, olayın etkilerinin daha yıkıcı olmaması için gerçekleştirilen işbirliğinden ötürü Türk Kızılayı Genel Başkanı Tekin Küçükali’nin, de Maden David Adom Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Noam Yifrach’a mektup göndererek teşekkürlerini ilettiği belirtildi.

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