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Dünya

İsrailli vekilin Mescid-i Aksa teklifi Filistinlileri kızdırdı

İsrailli milletvekilinin 'Mescid-i Aksa'da ibadet vakitlerinin Yahudi ve Müslümanlar arasında paylaşılması teklifi' Filistinlilerin tepkisine neden oldu

10 Ağustos 2012 01:42

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Aryeh Eldar'ın, Mescid-i Aksa'da ibadet vakitlerinin Müslümanlar ve Yahudiler arasında taksim edilmesi için meclise sunduğu tasarı, Filistin'de sert tepkiyle karşılandı.

Vakıflar Konseyi Başkanı Abdulazim Selheb, yasa tasarısıyla din kaynaklı bir çatışma ortamının oluşturulmasının hedeflendiğini, bunun sorumluluğunun da İsaril'e ait olacağını belirtti.
 
''Tasarı, Yahudilerin Mescidi Aksa'da bitmek bilmeyen tamahkarlığından başka bir şey değil'' diyen Selheb, ''Mescidi Aksa Müslümanlarındır. Yahudilerin orada hiçbir hakkı yoktur. Bunun kabul edilmesi mümkün değil'' diye konuştu.
 
Eldar'ın sunduğu öneride, Mescidi Aksa'nın her iki din için de mukaddes olduğunu savunularak, dini bayramlar ve resmi günler başta olmak üzere ibadet vakitlerinin Yahudiler ve Müslümanlar arasında taksim edilmesi istemişti.
 

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