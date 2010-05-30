İsrail'den İran'a 'nükleer denizaltı' hamlesi

T24 - İngiliz The Sunday Times gazetesi İsrail'e ait, 1500 km menzilli nükleer başlıklı füze taşıyan 3 denizaltının İran kıyısı açıklarına konuşlandığını yazdı. İsmini açıklamayan ancak kendisini "Colonel O" şeklinde ifade eden bu 3 denizaltılık filonun kaptanı, Körfez'de bulunma sebeplerini istihbarat toplama, Mossad ajanlarının İran'a çıkma ihtimali ve caydırıcı hareket olarak tanımladı. Bu arada İsrail istihbaratına yakınlığı ile bilinen "Debkafile.net" sitesi de 27 Mayıs 2010 tarihinde nükleer başlılık füze taşıyan ve ABD donanmasına ait bir denizaltının, İran tarafından Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında tespit edildiğini duyurmuştu.





17 Mayıs tarihinde Tahran'da Brezilya ve Türkiye'nin katılımıyla da imzalanan "uranyum takas anlaşması" ardından Orta Doğu'da sular ısınmaya başladı.





Anlaşmanın imzalanmasından kısa bir süre sonra İran, zenginleştirilmiş uranyum üretimine devam edeceğini duyurmuş, ABD'de de karar yaptırımla cevap vermişti. Bugün (30 Mayıs 2010) de İngiliz gazetesi The Sunday Times, nükleer başlıklı füze taşıyan ve İsrail donanmasına ait 3 denizaltının, İran açıklarına konuşlandığını duyurdu.





Haberde Alman yapımı olduğu belirtilen Dolphin, Tekuma ve Leviathan isimli 3 denizaltının taşıdığı füzelerin 1500 km menzili olduğu belirtilirken bu küçük filonun kaptanı "Colonel O" füzelerin İran'ın herhangi bir noktasını vurabilecek menzilde olduğunu söyledi.





İran'ın nükleer bomba üretmesi ve bu silahların Hizbullah ile Suriye'nin eline geçmesi endişesi nedeniyle denizlatılardan birinin bir süredir bölge olduğu belirtilen haberde, filonun bölgeye konuşlanmasıyla bölgedeki uzun soluklu olabilecek bir kalıcığını bu hamle ile garantilediği ifade edildi.





"Colonel O" filonun bölgeye konuşlanmasının caydırıcı hamle yapmak, istihbarat toplamak ve İsrail gizli servisi Mossad ajanlarının İran'a ayak basması olasılığı anlamına geldiğini söylerken, İran'ın nükleer bomba üretmek için yürüttüğü programın devam etmesi halinde denizaltıların kullanılabileceğini de ifade etti.





Geçen sene temmuz ayında İsrail askeri kaynakları, nükleer başlıklı füze taşıyan İsrail denizaltılarının Süveyş Kanalı'ndan Kızıl Deniz'e hareket ettiğini duyurmuş, bu alışılmadık manevra da "İran'la yüzleşilmesi halinde ulaşılabiliecek stratejik noktaların gösterilmesi" şeklinde tanımlanmıştı.





Bu arada İsrail istihbaratına yakınlığı ile bilinen Debkafile sitesi, 3 gün önce ABD donanmasına ait ve nükleer başlıklı füze taşıyan bir denizaltının Hürmüz Boğazı'nı geçerken, İran tarafından tespit edildiğini açıklamıştı.







'Yok olma tehlikesi yaşayan tek ülkeyiz'







İkili görüşmeler çerçevesinde Kanada'da bulunan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, 3 Mayıs'ta başlayan görüşmelerin ardından kabul edilen Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi anlaşmasının (NPT) ve bu kapsamda Ortadoğu'da 2012 yılında bir konferans düzenlenmesi kararını dün (29 Mayıs 2010) yaptığı bir açıklama ile reddetmişti.





Bu kararları "ikiyüzlü ve zayıf" olarak tanımlayan Netanyahu, İsrail'in yok olma tehdidi yaşayan tek ülke olduğunu belirtirken nükleer silahlardan vazgeçmeyeceğini ima etmişti.

