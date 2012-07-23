İsrail'den İngiltere'ye saldırı uyarısı

Londra Olimpiyatları'na katılacak olan İsrailli sporculara İranlı teröristlerce saldırı düzenlenebileğinden endişe duyan İsrail, İngiliz hükümetini güvenlik önlemlerinin arttırılması yönünde uyardı.

VIP'ler için panik odaları yaptırıldı

Olimpiyat oyunları sırasında olası bir terör saldırılarına karşı VIP satüsündeki misafirler için stadyum altına 'panik odaları' yaptırıldığı ortaya çıktı.

İngiliz gizli servisi MI5 ve Scotland Yard, Bulgaristan'ın Burgaz şehri havaalanında İsrailli turistleri taşıyan otobüse yapılan bombalı saldırının ardından olası saldırıların Olimpiyatlar'da tehdit olabileceği endişesiyle İsrail delegasyonuna yönelik güvenlik önmelerini tekrar gözden geçirdi.

İsrail özel güvenlik timi oluşturdu

1972'de Almanya'nın Münih kentinde yapılan Olimpiyatlarda11 İsraillinin ölümüyle sonuçlanan saldırının tekrarlanmasından kaydı duyan İsrail hükümeti, ayrıca özel bir iç güvenlik timi oluşturdu. 12 gün önce Olimpiyat köyüne yerleşen İsrail Milli Takımı için hükümet, kendi iç günevliği kadrosundan Londra'ya özel güvenlik timi gönderdi.

50 bin VIP katılıyor

İngiltere Güvenlik Sektörü Derneği (British Security Industry Association), Olimpiyatlara yaklaşık 50 bin VIP'nin katılacağını ifade ederek, bunun 2008 Beijing Olimpiyatları'nın iki katı olduğunu belirtti. VIP listesinde, 200 ülkenin devlet bakanı,100 Kraliyet mensubu ve 150 Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi bulunuyor.