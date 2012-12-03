İsrail, Filistin'in vergi gelirlerine el koydu

Filistin'in BM adımına yeni yerleşim yeri inşaatı ile karşılık veren İsrail, şimdi de, Ramallah yönetimine transfer edilmesi gereken vergi gelirlerini alıkoyma kararı aldı.

İsrail'in, Filistin'in BM'de 'gözlemci devlet' statüsü kazanmasına ilk yanıtı, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimcilere 3 bin ek konut inşaatı izni olmuştu.

İkinci adım da, İsrail Bakanlar Kurulu'nun haftalık toplantısında ortaya çıktı.

İsrail Kanal 7 televizyonunun haberine göre, Filistin Yönetimi'ne transfer edilmesi gereken vergi gelirlerini alıkoyma kararı alındı.

Toplantının açılışında konuşan Maliye Bakanı Yuval Steinitz, Filistin'in BM'ye yaptığı başvuruyu tek taraflı atılmış bir adım olarak niteledi.

Buna karşılık olarak Ramallah yönetimine transfer edilecek vergi gelirlerinin dondurulduğunu açıklayan Steinitz, alıkonulan gelirlerin Filistin Yönetimi'nin borçlarına mahsup edileceğini de söyledi.

Filistin'in BM'ye 'üye olmayan gözlemci devlet statüsü' kazanmak için yaptığı başvuru, geçtiğimiz perşembe günü BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulmuş, 138 ülke, 'evet', 9 ülke 'hayır' oyu kullanırken, 41 ülke de çekimser kalmıştı.

İsrail ve ajanslarına af

Öte yandan Gazze'deki Filistin Hükümeti, Gazze'de İsrail hesabına casusluk yapan ajanlar için af kapısının açıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Fethi Hammad, ''Gazze'deki İsrail ajanları için af kapısını tekrar açıyoruz. Kendileri teslim olarak bilgilerini paylaşan ajanları ve ailelerini deşifre etmeyeceğiz, Filistin direnişine katılmalarını sağlayacağız'' dedi.

İçişleri Bakanı Hammad, ''Af kapısı kapandıktan sonra İsrail ajanı olduklarına dair delil bulunan ve ajan olduğu tespit edilen kişilere yargı kararını uygularız. Af kararı, MOSSAD'ın Filistin halkına karşı kullanacağı yolları kapatmak içindir. Bakanlığımız iç güvenliğimizi sağlamak için çalışıyor'' diye konuştu.