İsrail’den Heron cevabı: Motorların tamiri daha bitmedi

T24

'Heronların yedek motorları var'



Jerusalem Post gazetesi muhabiri Yaakov Katz’ın haberine göre İsrailli yetkili, anlaşma çerçevesinde Tel Aviv’e gönderilen Heron motorlarının tamir ve bakım işlemlerinin Ben Gurion Havaalanı yakınlarındaki İsrail Havacılık Endüstrisi’ne (IAI) ait MALAT tesislerinde devam ettiğini kaydetti.Yetkili, Türkiye’deki Heronların yedek motorları olduğunu ve bakım için İsrail’e gönderilen motorlar yerine bunların takıldığını ileri sürerek, dolayısıyla Türkiye’de bulunan Heronların tamir ve bakım işleminin gecikmesinden etkilenmediğini savundu.