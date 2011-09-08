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İsrail’den Heron cevabı: Motorların tamiri daha bitmedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, bakım için İsrail’e gönderilen Heronların hala geri gönderilmediği yolundaki

08 Eylül 2011 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, bakım için İsrail’e gönderilen Heronların hala geri gönderilmediği yolundaki açıklamasına İsrail’den ilginç bir cevap geldi. İsrail Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili, gönderilen Heron motorlarının bakım ve tamir işlemlerinin henüz bitmediğini bildirdi. 

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Jerusalem Post gazetesi muhabiri Yaakov Katz’ın haberine göre İsrailli yetkili, anlaşma çerçevesinde Tel Aviv’e gönderilen Heron motorlarının tamir ve bakım işlemlerinin Ben Gurion Havaalanı yakınlarındaki İsrail Havacılık Endüstrisi’ne (IAI) ait MALAT tesislerinde devam ettiğini kaydetti. 


'Heronların yedek motorları var'

Yetkili, Türkiye’deki Heronların yedek motorları olduğunu ve bakım için İsrail’e gönderilen motorlar yerine bunların takıldığını ileri sürerek, dolayısıyla Türkiye’de bulunan Heronların tamir ve bakım işleminin gecikmesinden etkilenmediğini savundu. 

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