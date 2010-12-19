-İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI: 5 ÖLÜ GAZZE (A.A) - 18.12.2010 - İsrail hava kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nde bugün düzenlediği hava saldırısında 5 Filistinli militan öldürüldü. İsrail ordusunca yapılan açıklamada, İsrail topraklarına roket saldırısına hazırlanan bir grubun hedef alındığı belirtildi. Filistin hastane kaynakları da ölenlerin militan olduğunu bildirdi. Filistinli kaynaklar, ölenlerin İslami Cihad ve Halkın Direniş Komitesi üyeleri olduğunu belirtti. Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde tutan Hamas grubu roket saldırılarını frenlemeye çalışırken, daha küçük gruplar bu tür saldırılara devam ediyor.