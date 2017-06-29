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Dünya

İsrail'den Hamas mensubu tutuklulara ziyaret yasağı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Zakut, İsrail'in hapishanelerdeki Hamas mensup Gazzeli tutukluların ziyaretini yasakladığını açıkladı

29 Haziran 2017 22:57

İsrail hapishanelerindeki Hamas mensubu Gazzeli tutuklulara ziyaret yasağı getirildiği bildirildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Suheyr Zekut, yaptığı açıklamada, "İsrail makamları, Hamas'a mensup Gazzeli tutukluların ziyaret edilemeyeceğini bildirdi." dedi.

Kararın yansımaları konusunda endişeli olduklarını dile getiren Zekut, "Ziyaretler, hem aileler hem de tutuklular için çok önemli. Bu hak, tamamen iptal edilemez." diye konuştu.

Uluslararası insan hakları çerçevesindeki yükümlülüklerini hatırlatmak için İsrailli yetkililerle görüştüklerini aktaran Zekut, yakınları arasında iletişimi sağlamak için Filistinli tutukluları ziyarete devam edeceklerini söyledi.

Hamas Tutuklular Yüksek Liderlik Heyeti'nden İsrail'e kınama

Öte yandan Hamas Tutuklular Yüksek Liderlik Heyeti de İsrail'in kararını kınadı.

Heyetin basın ofisi müdürü Abdurrahman Şedid, yaptığı yazılı açıklamada, bu kararla "İsrailli askerler" konusunda Hamas'a baskı yapılmaya çalışıldığını kaydederek, "Bu, İsrailli askerlerin ailelerinin, işgal hapishanelerinde tutuklu Hamas mensuplarının yakınlarının cezalandırılmasına ilişkin çağrılarına bir yanıt." ifadesini kullandı.

Söz konusu kararın, sadece Gazze Şeridi'nden Hamas'a mensup tutuklular için geçerli olduğu, Batı Şeria'dakileri kapsadığı ifade ediliyor.

Hamas ile İsrail arasında 18 Ekim 2011'de yapılan takas anlaşmasıyla 2006'da esir alınan İsrail askeri Gilad Şalit'e karşılık bin 27 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.

İsrail hapishanelerinde yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. Filistinli Tutukluları Araştırma Merkezi adlı sivil toplum kuruluşu, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan 90 ila 100'ünün Gazzeli Hamas mensubu olduğunu belirtiyor.

 

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