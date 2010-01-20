İsrail'den günde 25 kez hava ihlali

T24 - Ülkesinin hava sahasının bir gün içinde 25 kere İsrail uçakları tarafından ihlal edildiğini söyleyen Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İsrail müdahalesinden endişe ettiğini söyledi.





Lübnan Başbakanı Saad Hariri, İsrail uçaklarının Lübnan hava sahasında uçuşlarını artırmasından sonra bir İsrail müdahalesinden endişe ettiğini söyledi.



Fransa'ya resmi ziyarette bulunan Hariri, Le Monde gazetesine verdiği demeçte, ''Bir İsrail müdahalesinden endişe ediyoruz. Geçen hafta İsrail uçakları tek bir günde 25 kere hava sahamızda uçtu'' dedi.



Ortadoğu'da barış çabaları ve ikili ilişkileri ele almak üzere Fransa'yı ziyaret eden Hariri, ''İsrail, ülkenin güneyini vurarak acaba Lübnan'ın tamamına saldırdığını düşünmüyor mu ya da Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi Dahiye'yi vurduğunda burası Lübnan değil diye mi düşünüyor?'' diye konuştu.



Hariri, ''2006'da İsrailliler ne yaptı? Lübnan'ın her bir limanı yıkıldı. Bu, Lübnan'a yönelik bir saldırı değil midir?'' dedi ve İsrail'in Lübnan'ın güneyini vurduğu 2006 yazında çoğu sivil 1200 Lübnanlının öldüğünü, İsrail'in ise çoğu asker 160 kayıp verdiğini hatırlattı.



Göreve geldiğinden beri bir Batılı ülkeyi ilk kez ziyaret eden Hariri'nin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından kabul edilmesi, Fransız iş adamları ile bir araya gelmesi ve birçok ikili anlaşmaya imza atması bekleniyor.

