İsrail'den gemi operasyonu için BM komisyonuna ret

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Netanyahu: Gerçekler tarafsız olarak belirlenmeli

Lieberman New York'a operasyonu anlatmaya gidiyor

Oren, bir Amerikan televizyonuna yaptığı açıklamada, "Uluslararası komisyonu reddediyoruz. (ABD Başkanı Barack) Obama yönetimiyle, kendi soruşturmamızın olacağı bir yol üzerinde müzakere ediyoruz" dedi.Dün (5 Haziran 2010) Başbakan Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, saldırıyla ilgili olarak çok uluslu bir soruşturma yapılması önerisinde bulunmuştu.Komisyonun, eski Yeni Zelanda Başbakanı Geoffrey Palmer'ın başkanlığında ve BM'nin seçeceği 1 Türk ile 1 İsrailli üyelerden de oluşacağı bildirilmişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Likud partili bakanlarla yaptığı toplantıda, "BM Genel Sekreterine gerçekleri sorumlu bir şekilde ve tarafsız olarak belirlemek gerektiğini söylediğini" ifade etti ve kendisinin bu konuda şimdi diğer ihtimalleri araştırdığını belirtti.Binyamin Netanyahu, hafta sonu boyunca ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve BM Genel Sekreteri Ban'ın yanı sıra Yunanistan ve Bulgaristan başbakanlarıyla telefon görüşmeleri yaptığını, bu görüşmelerde, "teröre destek veren radikal Türk örgütü (İHH) üyelerinin tavrı" konusunda sahip oldukları bilgileri aktardığını kaydetti.Netanyahu, Ban'a "Onları kimin organize ve finanse ettiğini, donanımlarını kimin sağlayıp gemiye bindirdiğini bulmaları gerektiğini söylediğini" bildirdi.Ynet haber sitesine göre, diğer seçenekler dahil olmak üzere İsrail, 2006 yılı yazında Hizbullah ile giriştiği ve 2. Lübnan Savaşı olarak adlandırılan çatışmadan sonra, hükümet ve ordunun, savaşı nasıl idare ettiğine ilişkin oluşturulan Winograd benzeri bir soruşturma komisyonu oluşturma ihtimalini gözden geçiriyor.İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, ABD ve Kanada'daki İsrail büyükelçileri ve temsilcileri ve Yahudi toplumu yetkilileriyle görüşmek üzere bu gece New York'a gideceği bildirildi.Lieberman'ın bu görüşmelerinde, İsrail'in Gazze'ye yardım götüren gemilerine yaptığı operasyon konusunda hükümetin tutumuyla ilgili bilgi vereceği belirtiliyor.Avigdor Lieberman'ın, ABD ziyareti sırasında Amerikan hükümeti ve BM yetkilileriyle herhangi bir görüşmesinin olmadığı bildirildi.