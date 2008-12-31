İsrail'den geçici ateşkes teklifine ret

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırısına geçici olarak son vermesine yönelik Fransa tarafından yapılan öneriyi reddetti.



Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey İsrailli yetkili, "Fransa Dışişleri Bakanı Bernard Kouchner'in yaptığı tek taraflı ateşkes önerisi yararlı görülmemiştir, çünkü bu Hamas'ın İsrail'e roket fırlatmasını durdurmayacaktır" dedi.



Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, saldırının beşinci gününde uluslararası toplumdan gelen ve "Hamas ile daimi ateşkesi" öngören tekliflerin değerlendirilmekte olduğunu açıkladı.



İsrail güvenlik kabinesinin bu sabah Tel Aviv'de, gelen ateşkes önerilerine ele almak üzere toplanacağı açıklanmıştı.