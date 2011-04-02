-İSRAİL'DEN GAZZE'YE YİNE BOMBA TEL AVİV (A.A) - 02.04.2011 - İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nin güney kesiminde bir araca gece yarısından sonra düzenlediği hava saldırısında, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları'nın üst düzey liderlerinden olduğu belirtilen üç kişi öldü, biri ağır yaralandı. Gazzeli görgü tanıklarının bildirdiğine göre, Han Yunus ile Deyr El-Balah arasında, Selahaddin Caddesi üzerinde hareket halindeki bir araç, insansız hava araçlarından atılan bir füzeyle hedef alındı. Aracın tamamen yandığı kaydedildi. Araçta ölen üç Kassam Tugayı mensubu ile ağır yaralanan diğerinin, Han Yunus'taki El Aksa hastanesine kaldırıldığı da bildirildi. Saldırıda ölenlerden İsmail Labad'ın Kassam Tugayları'nın Gazze kentindeki üst düzey liderlerinden ve İsrail tarafından yıllardır aranan isimlerinden biri olduğu; 33 yaşındaki, Ebu Cafer olarak da bilinen Kassam üyesinin daha önce birçok "cihat" operasyonu içinde yer aldığı kaydedildi. Saldırıda ölenlerden biri de İsmail Labad'ın kardeşi. İzzeddin El Kassam Tugayları, ölenlerin saha komutanlarından olduğunu belirterek, bu suikastın gerilimi tırmandıracak ciddi bir olay olduğunu, İsrail'in bunun tüm sonuçlarına katlanması gerektiğini ifade etti. İsrail ordu sözcülüğü operasyonu doğruladı; grubun gelecek günlerde kutlanacak Pesah (Hamursuz Bayramı) sırasında Sina yarımadasına gidecek İsraillileri kaçırmayı planladığını açıkladı.