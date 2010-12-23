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Dünya

İsrail'den Gazze'ye saldırı uyarısı

İsrailli üst düzey askeri bir yetkili, Hamas hakimiyeti sürdükçe yeni bir savaşın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

23 Aralık 2010 02:00

T24- Gazze'den İsrail'e roket saldırılarının artmasını değerlendiren bir İsrailli askeri yetkili, füze saldırılarının arkasında Hamas'ın olmadığı düşünülse de bölgedeki Hamas hakimiyeti sürdükçe yeni bir savaşın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.


BBC'ye konuşan üst düzey askeri yetkili, Hamas'ın iki yıl önceki İsrail saldırısından bu yana yeniden silahlanmayı başardığını ve şu anda askeri açıdan daha güçlü olduğunu söyledi.

İsrail son günlerde artan saldırılara karşı askeri önlemlerini de yoğunlaştırdı.

İsrail savunma yetkilileri, füze saldırılarına karşı yeni bir savunma sistemiyle donatılmış tankların Gazze yakınlarında konuşlandırılacağını açıkladı.

6 Aralık'ta, Rus yapımı bir AT-14 Kornet füzesi bir İsrail tankına isabet etmişti.

10 kilo patlayıcı taşıyan lazer güdümlü füze, tankın zırhını delmeyi başarmış ancak içerideki askerler yaralanmamıştı.

İsrail'in bu saldırıdan duyduğu kaygı, Salı günü kapalı bir oturumda parlamentoya bilgi veren İsrail Genelkurmay Başkanı'nın sözlerine de yansıdı.

Gabi Aşkenazi, füzenin şimdiye kadar gördüklerinin en tehlikelisi olduğunu, bu kadar güçlüsünün Lübnan Savaşı sırasında bile kullanılmadığını belirtti.

İsrail bu tehdide, kendi geliştirdiği ve tanklara yerleştirilen Trophy adlı füze savar sistemi ile karşı koymayı umuyor.

Merkava Mk4 tanklarına yerleştirilen sistem, radar sayesinde tehdidi önceden algılıyor ve yaklaşan füzeyi etkisiz hale getirmek için kendi patlayıcılarını ateşliyor.

6 Aralık'taki tank saldırısını üstelenen bir Filistin grup olmadı.

Son bir haftada artan füze saldırılarının arkasında Hamas'ın olduğuna da pek ihtimal verilmiyor.

Ancak İsrail bunlardan Hamas sorumlu olmasa bile, grubun hedeflerine yönelik saldırılarına hız verebileceğini açıkladı.

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