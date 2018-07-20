İsrail'den Gazze'ye saldırı: 1 ölü 3 yaralı

İsrail, Gazze şeridinin güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Filistinli Abdulkerim Rıdvan hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Sol Haber Portalı'nın haberine göre, İsrail'e ait insansız hava araçları Gazze şeridinin güneyinde bir gözetleme noktasına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi de yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığıdan yapaılan açıklamada, İsrail'in, Refah kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir gözetleme noktasına bir saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda, 22 yaşındaki Abdulkerim Rıdvan'nın hayatını kaybettiği, 3 Filistinlinin ise yaralandığı ifade edildi.