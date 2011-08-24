-İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı KUDÜS (A.A) - 24.08.2011 - İsrail'in bugün Gazze'ye iki ayrı hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Hamas güvenlik yetkilileri, İsrail'in düzenlediği ilk saldırıda İslami Cihad üyesi bir militanın hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen militanın Gazze'ye silah kaçırdığı ve İsrail'in güney sınırı yakınındaki Mısır'ın Sina yarımadasında militan faaliyetler yürüttüğü kaydedildi, ancak olayın ayrıntılarına değinilmedi. Gazze'de düzenlenen ikinci saldırıya ilişkin İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in güneyine havan topu saldırısı düzenleyen iki Gazzeli militanı hedef alan hava saldırısında militanların vurulduğu bildirildi. İsrail ordusunun düzenlediğini duyurduğu ikinci saldırıya ilişkin Gazze'den henüz açıklama yapılmadı.